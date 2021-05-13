Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-20#Space Adventures13.05.2021 14:00

Два космических туриста из Японии полетят на МКС на «Союзе МС-20»

Компания Space Adventures, ведущий поставщик услуг космического туризма, объявляет о начале подготовки к полету на Международную космическую станцию японского предпринимателя Юсаку Маэдзавы, который успешно прошел медкомиссию. Маэдзава полетит на МКС вместе со своим ассистентом Йозо Хирано на корабле «Союз МС-20», запуск которого запланирован на 8 декабря 2021 года с космодрома Байконур.

Длительность космического полета составит 12 дней, командиром экипажа станет космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. В июне 2021 года Маэдзава в составе своего экипажа приступит к предполетной подготовке, которая займет около трех месяцев и будет проводиться в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке.

«Мне очень интересно, каково это — побывать в космосе. Поэтому я лично планирую это выяснить и поделиться с миром впечатлениями на своем канале на YouTube», — заявил Маэдзава.

«Мы очень рады за Маэдзаву-сана, для нас большая честь предоставить ему возможность полететь в космос, — отметил президент компании Space Adventures Эрик Андерсон. — Он полетит в космос на надежнейшем корабле и посетит МКС так же, как и наши предыдущие клиенты — участники космического полета. Впервые на одном корабле полетят сразу два участника космического полета, это первый туристический полет на МКС за 10 лет! Добро пожаловать в космос, Юсаку!»

Компания Space Adventures сотрудничает с Роскосмосом с момента полета первого космического туриста в 2001 году. Всего на сегодняшний день на станции побывали семь космических туристов, оплативших свой полет самостоятельно. Юсаку Маэдзава станет восьмым туристом и первым космическим туристом из Японии.

О Юсаку Маэдзаве

Генеральный директор компании Start Today, японский онлайн-предприниматель, коллекционер живописи. Основал модную торговую онлайн-галерею ZOZO, которую в 2019 году продал японскому подразделению компании Yahoo!

О Йозо Хирано

Йозо Хирано присоединился к компании ZOZO после окончания университета по специальности кастинг-директор фотогруппы. В настоящее время он работает продюсером в компании SPACETODAY. На МКС Йозо Хирано будет отвечать за освещение полета Юсаку Маэдзавы.

О Space Adventures

Компания Space Adventures организовала полеты первых в истории частных астронавтов Денниса Тито, Марка Шаттлворта, Грега Олсена, Ануше Ансари, Чарльза Симони, Ричарда Гэрриота и Ги Лалиберте. Сегодня Space Adventures предлагает целый ряд вариантов космических полетов на низкую околоземную орбиту, Международную космическую станцию и др.

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