Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК13.05.2021 18:15

День рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Владимира Джанибекова

Владимир Александрович Джанибеков − участник 5 космических полетов, суммарная длительность которых составляет 145 суток. Космонавт выполнил 2 выхода в открытый космос общей продолжительностью 8 часов. Он является одним из самых опытных советских космонавтов. Во время 5-го полета им было сделано уникальное открытие − он обнаружил явление периодического произвольного переворачивания тела (гайки) без каких-либо внешних воздействий. Впоследствии этот эффект движения в невесомости назван его именем.

Первый полет в космос советский космонавт выполнил с 10 по 16 января 1978 года в качестве командира космического корабля «Союз-27» (посадка на КК «Союз-26») по программе первой экспедиции посещения орбитальной станции «Салют-6» вместе с О.Г. Макаровым. В это время на борту станции работал экипаж КК «Союз-26» в составе Ю. Романенко и Г. Гречко. В космосе экипаж «Союза-27» провел 5 суток.

Второй космический полет В.А. Джанибеков совершил с 22 по 30 марта 1981 года в качестве командира космического корабля (КК) «Союз-39» по программам 10-й основной экспедиции посещения и «Интеркосмос» на орбитальную станцию (ОС) «Салют-6» вместе с Жугдэрдэмидийном Гуррагчей (Монголия). Продолжительность полета составила 7 суток.

В третий раз Владимир Александрович отправился в космос 24 июня 1982 года в качестве командира КК «Союз Т-6» совместно с А.С. Иванченковым и Ж-.Л. Кретьеном (Франция) на ОС «Салют-7». В полете велась работа по советско-французской программе и программе «Интеркосмос». Приземлился экипаж 2 июля 1982 года. Третий полет космонавта продлился также 7 суток.

Следующий, четвертый полет Владимир Джанибеков выполнил с 17 по 29 июля 1984 года в качестве командира КК «Союз Т-12» по программе экспедиции посещения ОС «Салют-7». На этот раз коллегами по экипажу были С.В. Савицкая и И.П. Волк. В ходе полета Владимир Александрович отработал один выход в открытый космос, который продлился 3 часа 34 минуты. В космосе космонавты провели 11 суток.

В качестве командира корабля «Союз Т-13» Джанибеков отправился в свой пятый полет 6 июня 1985 года вместе с В.П. Савиных по программе спасения станции «Салют-7». В рамках полета космонавт провел работы по внекорабельной деятельности, продолжительность которых составила 5 часов. В полете были выполнены все необходимые операции для выхода станции «Салют-7» из режима неуправляемого полета. 17 сентября к работе на станции присоединился экипаж КК «Союз Т-14» (В.В. Васютин, Г.М. Гречко и А.А. Волков). 26 сентября 1985 года В.А. Джанибеков и Г.М. Гречко вернулись на Землю. Пятый полет Владимира Александровича продлился 112 суток.

В 1986 году Джанибеков ушел из отряда космонавтов, но его космическая карьера на этом не завершилась. Он продолжил космическую деятельность на Земле — работал в должности заместителя, а затем начальника 1 управления (по подготовке космонавтов) ЦПК имени Ю.А. Гагарина.

Владимир Джанибеков — профессионал своего дела. Его многолетний труд на благо космической отрасли позволил внести неоценимый вклад в развитие отечественной пилотируемой космонавтики. Кроме того, Владимир Александрович — творческий человек. Он иллюстрировал книгу космонавта Ю.Н. Глазкова «Черное безмолвие». Работы В.А. Джанибекова представлены в Музее космонавтики.

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Руководство и сотрудники Госкорпорации «Роскосмос», ЦПК имени Ю.А. Гагарина, действующие космонавты и ветераны поздравляют Владимира Александровича Джанибекова с днем рождения и искренне желают ему крепкого здоровья, сил и бодрости духа, земного счастья и долгих лет жизни!

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