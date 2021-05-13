К отопительному сезону 2021/2022 года «Газпром» увеличит мощности подземных хранилищ газа в России до рекордных уровней

Source: Gazprom in Russian

Релиз

13 мая 2021, 17:15

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело итоги работы обществ и организаций Группы «Газпром» в осенне-зимний период 2020/2021 года и меры, необходимые для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период 2021/2022 года.

Отмечено, что прошедший осенне-зимний период характеризовался затяжными похолоданиями в зоне Единой системы газоснабжения России (ЕСГ). Температура воздуха, в частности в декабре 2020 года и феврале 2021 года, долгое время держалась ниже климатической нормы.

Компания обеспечила уверенное прохождение периода пикового спроса и в полном объеме выполнила обязательства на внутреннем и внешнем рынках. С октября 2020 года по март 2021 года прирост поставок газа отечественным потребителям по газотранспортной системе «Газпрома» (из ресурсов всех поставщиков) составил 8,9% относительно осенне-зимнего периода 2019/2020 года.

Существенно вырос спрос на газ в дальнем зарубежье — экспорт в октябре-марте увеличился на 14,8%. При этом в октябре 2020 года и январе 2021 года «Газпром» зафиксировал новые исторические максимумы поставок газа для этих месяцев — 17,4 млрд куб. м и 19,5 млрд куб. м газа соответственно.

Высокой надежности поставок в значительной степени способствовала работа подземных хранилищ газа (ПХГ) в России. К началу сезона отбора в них был создан исторически рекордный оперативный резерв газа — 72,322 млрд куб. м, потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ — 843,3 млн куб. м (также рекордный уровень). В отопительный сезон из хранилищ было поднято 60,6 млрд куб. м газа, что является наибольшим показателем за всю историю российской газовой отрасли.

Для надежной работы ЕСГ в осенне-зимний период 2021/2022 года Правление поручило профильным подразделениям и дочерним обществам:

— к началу следующего сезона отбора создать оперативный резерв газа в ПХГ на территории России в объеме не менее 72,638 млрд куб. м, увеличить потенциальную максимальную суточную производительность до 847,9 млн куб. м. Таким образом, показатели достигнут новых рекордных уровней. В ПХГ на территории Беларуси оперативный резерв газа составит 1,09 млрд куб. м, в ПХГ на территории Армении — 0,096 млрд куб. м;

— разработать Основные направления работы по подготовке объектов дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» к осенне-зимней эксплуатации 2021/2022 года;

— провести планово-профилактические и ремонтные работы на объектах добычи, транспортировки, подземного хранения и переработки газа, подготовить транспортные средства и специальную технику к зимней эксплуатации.

Управление информации ПАО «Газпром»

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