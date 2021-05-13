Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#История#МИТ13.05.2021 08:50

Московский институт теплотехники отмечает 75-летие

В четверг, 13 мая 2021 года, исполняется 75 лет Московскому институту теплотехники, сегодня — «Корпорация «Московский институт теплотехники» (Корпорация МИТ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). В этот день в 1946 году было основано ГЦКБ-1 по проектированию пороховых зарядов, всего через год после окончания самой кровопролитной войны ХХ столетия.

История Московского института теплотехники — без преувеличения, история нашей страны. Все эти годы корпорация работает на укрепление обороноспособности России. Благодаря оружию и ракетной технике на твёрдом топливе РВСН, Военно-морской флот России, Военно-космические и сухопутные войска располагают самым совершенными и современными видами вооружений.

Корпорация МИТ в кооперации с ведущими предприятиями и институтами России разработала и производит подвижные грунтовые ракетные комплексы с твердотопливными ракетами межконтинентальной, средней и меньшей дальности, такие как «Луна», «Темп-С», «Темп-2С», «Пионер» и известные во всем мире «Тополь» и «Тополь-М».

Разработанные и производимые корпорацией комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс» для шахтного и мобильного базирования и корабельный ракетный комплекс стратегического назначения «Булава» воплотили лучшие практики и опыт инденеров и конструкторов «Корпорации МИТ». Здесь заложены принципиально новые уникальные решения, которые позволяют успешно преодолевать системы ПРО и гарантированно обеспечивать обороноспособность и безопасность страны. Эти ракетные комплексы сегодня — основа стратегических ядерных сил России.

На базе технологий боевых комплексов «Пионер» и «Тополь» «Корпорация МИТ» разработала и произвела ракеты-носители «Старт» и «Старт-1», первый запуск которых был осуществлен в 1993 году. Уникальность комплекса в том, что это — транспортабельная, быстро развертываемая наземной установка, не требующая специальной подготовки стартовой позиции.

Результаты деятельности «Корпорации МИТ» — слава и гордость России. Одновременно, параллельно с работами, направленными на укрепление обороноспособности нашей Родины, корпорация успешно реализует и многие гражданские проекты.

Госкорпорация «Роскосмос» поздравляет коллектив и ветеранов МИТ с юбилеем, 75-летием предприятия. Желаем новых достижений, здоровья и благополучия всем сотрудникам!

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