Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур#Наука13.05.2021 20:50

На Байконуре дооснащают стартовый комплекс перед запуском модуля «Наука»

С конца апреля 2021 года на площадке № 200 космодрома Байконур специалисты Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») проводят дополнительное техническое оснащение стартового комплекса ракеты-носителя «Протон-М».

В связи с уникальностью габаритов головного обтекателя для многофункционального лабораторного модуля «Наука» на стартовом комплексе необходимо доработать воздушную систему обеспечения температурного режима космической головной части, а также площадки обслуживания, предназначенные для доступа персонала к ракете. В данных работах участвуют сотрудники Центра испытаний № 2, Центра организации и контроля испытаний и специалисты смежных организаций (филиал «Корпорации «СПУ-ЦКБ ТМ» — Специальное конструкторское бюро «Титан» и ВНИИХОЛОДМАШ).

К настоящему времени проведены разработка и корректировка конструкторской документации, разработана программа проведения комплексных испытаний, оборудование для доработки стартового комплекса изготовлено и поставлено на космодром. В данный момент проводится монтаж, а следующий этап — это пусконаладочные работы и комплексные испытания стартового комплекса.

Отметим, что в 1998-м и 2000-м гг. при подготовке к запускам модулей «Заря» и «Звезда» для российского сегмента Международной космической станции на стартовом комплексе площадки № 81 космодрома Байконур также проводились работы по необходимому дооборудованию.

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