Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#ЦНИИмаш#АСПОС ОКП13.05.2021 16:40

Около 7 тыс. тонн космического мусора находится на орбите

Около 3 тысяч тонн действующих аппаратов и около 7 тысяч тонн космического мусора находятся на орбитах Земли. Об этом рассказал в интервью ТАСС начальник информационно-аналитического центра ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Игорь Бакарас.

«По разным оценкам, в настоящее время на околоземных орбитах находятся около 7 тыс. тонн космического мусора и 3 тыс. тонн действующих космических аппаратов, включая Международную космическую станцию», — сказал Бакарас.

По словам начальника информационно-аналитического центра, под космическим мусором подразумеваются все искусственные объекты и их фрагменты в космосе, которые не функционируют и никогда не смогут служить полезным целям, при этом являются опасным фактором воздействия на действующие космические аппараты. В случае неконтролируемого схода с орбиты, неполного сгорания при прохождении плотных слоев атмосферы они представляют опасность и для Земли, так как обломки могут упасть на населенные пункты.

«На основе статистических оценок делаются выводы, что общее число объектов подобного рода (размером более 1 см) достаточно неопределенно и может достигать от сотни тысяч до миллиона», — рассказал специалист, уточнив, что из этих объектов меньше 5% обнаруживаются, отслеживаются и каталогизируются наземными радиолокационными и оптическими средствами.

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