Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата13.05.2021 09:10

От «Катюши» до Юрия Гагарина

9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война. Однако развитие отношений между союзниками указывало, что наступивший мир хрупок. Военные понимали, что новая война, если она случится, будет вестись с применением новых видов оружия — ракет, реактивных самолетов и сверхмощных боеприпасов, в разработке которых весной 1945 года СССР отставал не только от Германии, но и от своих союзников — США и Великобритании.

Еще до окончания боевых действий в Европе руководство СССР знало о перспективных разработках Германией дальних ракет и их успешном применении для обстрела Британских островов. После войны перед советским военным командованием была поставлена задача собрать в зоне своей оккупации максимум информации о новейших образцах ракетной техники, разработанных нацистскими учеными. В германские научные и производственные ракетные центры, в том числе, Пенемюнде и Нордхаузен были направлены группы ученых и инженеров, среди которых находились будущие академики С.П.Королев, Б.Е.Черток, Н.А.Пилюгин, В.П.Мишин и другие специалисты, создавшие вскоре ракетно-комическую промышленность СССР.

Не дремало и командование союзников, в распоряжении которых оказалось около сотни готовых ракет «ФАУ-2» и штат немецких ученых-ракетчиков для их обслуживания. Уже осенью 1945 года со стартовой площадки возле Куксхафена на побережье Северного моря британские военные провели показательные пуски «Фау-2». Наблюдать за событием были приглашены представители советского и американского командований. Тогда С.П.Королёв и другие советские специалисты впервые увидели старт «настоящей» ракеты.

Американцы пуск своей трофейной ракеты провели на полигоне Уайт-Сендз в Нью-Мексико 16 апреля 1946 года. Тогда стало очевидным, что вкупе с атомной бомбой, испытанной по живым мишеням в Хиросиме и Нагасаки, Пентагон стал обладателем сверхмощного оружия. Для мирового баланса сил и политических интересов это стало тревожным сигналом.

29 апреля 1946 года в своём кремлёвском кабинете И.В.Сталин провёл совещание по вопросам ракетостроения и ракетного оружия, итогом которого стал выход Постановления Совета Министров СССР от 13 мая 1946 года № 1017-419сс «Вопросы реактивного вооружения». В соответствии с этим документом при Совете Министров СССР был создан Специальный комитет по реактивной технике, на который возлагались задачи по организации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и практических работ в области реактивных систем. Участвовать в создании управляемых ракет предписывалось 63 заводам 16 союзных министерств и 2 Главным управлениям Совета Министров СССР.

Сегодня мы представляем несколько документов, с которых началась история отечественного ракетостроения и освоения космоса.

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