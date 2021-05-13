Правление рассмотрело перспективы развития газоснабжения и газификации российских регионов до 2030 года

Source: Gazprom in Russian

Релиз

13 мая 2021, 17:30

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о перспективах развития системы газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации до 2030 года.

Отмечено, что создание условий для подключения к газу населения и промышленных потребителей — одно из ключевых направлений деятельности «Газпрома» как социально ориентированной компании. «Газпром» активно развивает систему газоснабжения на территории страны.

Согласно действующему порядку газификации в России, работа компании базируется исключительно на обоснованных предложениях глав регионов. На их основе формируются пятилетние программы развития газоснабжения и газификации регионов РФ. При этом «Газпром» отвечает за сооружение газопроводов-отводов и газораспределительных станций (ГРС), межпоселковых газопроводов до границ населенных пунктов, а субъекты РФ и потребители — за строительство внутрипоселковых газопроводов и газопроводов «последней мили» (от внутрипоселковой инфраструктуры до границ земельных участков).

Вместе с тем, существующий порядок требует усовершенствования, а работа по газификации — существенного ускорения. В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина от 31 мая 2020 года, в стране должно быть обеспечено поэтапное завершение газификации к 2024 году и к 2030 году, а подключение граждан к газораспределительным сетям должно осуществляться без привлечения их средств.

«Газпром» ведет комплексную работу по реализации целей, поставленных руководством страны. В 2020 году компания и 67 регионов РФ подписали программы развития газоснабжения и газификации регионов РФ на новый пятилетний период — 2021–2025 годы. Финансирование со стороны «Газпрома» — в 2,9 раза выше, чем в 2016–2020 годах. Более двух третей инвестиций предназначено для сельских территорий. К 2026 году в 35 регионах РФ технически возможная сетевая газификация будет полностью завершена.

Правительством РФ 30 апреля 2021 года утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов РФ.

Документ предусматривает применение принципиально новой модели газификации. Одно из ключевых нововведений заключается в том, что программы развития газоснабжения и газификации субъектов РФ будут разрабатываться и актуализироваться на основе региональных целевых топливно-энергетических балансов (ТЭБ). В этих ТЭБ должны быть учтены прогнозные уровни энергопотребления с учетом перспектив развития регионов, а также возможности использования альтернативных сетевому источников газа (сжиженный природный или углеводородный газ) или иных видов топлива. Такие балансы позволят, в частности, комплексно прогнозировать спрос на газ и другие энергоносители, обеспечат сбалансированность всех секторов энергетики.

Еще одна новация — введение института «единого оператора газификации». Он будет строить газопроводы-отводы, ГРС, межпоселковые газопроводы и газораспределительные сети — вплоть до границ земельных участков. Это позволит выполнить поручение Президента Российской Федерации Владимира Путина, прозвучавшее в его Послании Федеральному Собранию от 21 апреля, согласно которому Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ПАО «Газпром» и иными газораспределительными организациями поручено обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки, определив критерии и условия такого подключения (технологического присоединения).

Введение института «единого оператора газификации» также позволит синхронизировать работу по сооружению объектов газификации, серьезно оптимизировать расходы на строительство, сократить время на подключение потребителей к сетям.

Кроме того, будут внесены изменения в нормативно-правовую базу. «Газпром» уже направил в органы исполнительной власти ряд предложений по совершенствованию действующего законодательства. В первую очередь, они нацелены на устранение избыточных административных барьеров при проектировании и строительстве объектов газоснабжения, что в результате должно также ускорить темпы газификации в стране.

Вопрос о перспективах развития системы газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации до 2030 года будет внесен на рассмотрение Совета директоров.

Управление информации ПАО «Газпром»

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