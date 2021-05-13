Source: Russia Federal Space

#РКС#Памятная дата#История13.05.2021 12:30

Российским космическим системам исполняется 75 лет

Сегодня исполняется 75 лет со дня основания компании «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). 13 мая 1946 года постановлением Совета министров СССР № 1017-419 был создан Научно-исследовательский институт 885 (НИИ-885, сегодня — РКС), который стал одним из ключевых предприятий формирующейся ракетно-космической отрасли страны и одной из первых отечественных специализированных организаций по разработке и созданию аппаратуры и приборов ракетно-космического назначения.

За 75 лет специалисты НИИ-885, а затем РКС внесли существенный вклад в развитие отечественной космической индустрии, во все основные достижения СССР и России в исследовании и освоении космоса. Разработки РКС обеспечили успешное создание первых отечественных многоступенчатых ракет, разработку и запуск первого искусственного спутника Земли, а также первый полет человека в космос. Аппаратура, созданная в РКС, стала одним из ключевых факторов успеха отечественных программ исследования Луны, Марса, Венеры и дальнего космоса. В компании созданы передовые системы космической связи и навигации.

Специалисты компании обеспечивают безопасность запусков, полетов транспортных грузовых и пилотируемых космических кораблей, управление космическими аппаратами. РКС развивает линейку продуктов на основе технологий дистанционного зондирования Земли. Также коллектив РКС участвовал в создании и продолжает развивать глобальную навигационную спутниковую систему ГЛОНАСС. Компания успешно выполняет государственные задачи, поставляя бортовую аппаратуру и интеллектуальные системы для абсолютного большинства проектов отечественной космической программы.

Все успехи компании достигнуты благодаря работе и самоотдаче ее главного актива — конструкторов, инженеров, рабочих. РКС считает важнейшей задачей сохранение и передачу ценного опыта ветеранов отрасли молодым специалистам. Забота о новичках и бережное отношение к заслугам ветеранов, сохранение трудовых традиций и наработок стали важнейшими приоритетами для коллектива РКС.

В 2021 году наблюдательный совет Госкорпорации «Роскосмос» одобрил программу стратегических преобразований предприятий космического приборостроения и решение по формированию холдинга космического приборостроения на основе АО «Российские космические системы». Эти решения на уровне национальной экономики определяют будущий облик одной из важнейших составляющих ракетно-космической отрасли России и направлены на сохранение и поступательное развитие научного, технологического, производственного и инновационного потенциала предприятий космического приборостроения.

В состав новой интегрированной структуры космического приборостроения войдут ведущие компании, НИИ, КБ и сборочные производства, нацеленные на обеспечение полной импортонезависимости российской ракетно-космической промышленности в вопросах поставок продукции микрорадиоэлектроники космического назначения и приборостроения. Создание единой интегрированной структуры позволит реализовать единую техническую политику в области космического приборостроения, ускорить модернизацию основных фондов, уйти от параллелизма и дублирования работ. Ожидается, что интеграция компаний позволит в течение нескольких лет достичь уровня мировой конкурентоспособности, обеспечит переход на новые технологии, а также внедрение результатов космической деятельности и цифровых сервисов в интересах различных отраслей экономики и социальной сферы.

75-летие «Российских космических систем» совпадает с юбилеем всей российской ракетно-космической отрасли. С постановлением Совета министров СССР № 1017-419 от 13 мая 1946 года в нашей стране стартовали работы по созданию реактивного вооружения и начала формироваться ракетно-космическая промышленность. В рамках реализации этого постановления были созданы ключевые предприятия и организации, сыгравшие центральные роли в становлении и дальнейшем развитии отечественной космической индустрии.

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