С. Мамедов: Целесообразна интеграция электронных ресурсов всех органов государственной власти, созданных для работы с обращениями граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в дискуссионной сессии по вопросам организации работы с обращениями граждан.

Заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов МамедовСергей Валерьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области принял участие в дискуссионной сессии по вопросам организации работы с обращениями граждан в современны условиях.

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В своем выступлении сенатор рассказал о законодательном обеспечении эффективного механизма реализации права граждан Российской Федерации на обращение в органы государственной власти и местного самоуправления. Это, по его словам, является важным средством осуществления и защиты прав, свобод и законных интересов граждан, одной из форм их участия в управлении делами государства и в местном самоуправлении, инструментом взаимодействия граждан и публичной власти.

В настоящее время продолжается совершенствование правового регулирования работы с обращениями граждан, отметил парламентарий. Он добавил, что для оптимизации обработки, так называемых «веерных» и «массовых» рассылок, создающих нагрузку на органы государственной власти и органы местного самоуправления, и приводящих к дополнительным бюджетным затратам, подготовлен соответствующий законопроект. В документе закреплено, что в случае направления письменного обращения в адрес нескольких органов или должностных лиц, в компетенцию которых не входит решение поставленных в обращении вопросов, органы или должностные лица имеют право не направлять это письменное обращение по компетенции. Но должны сообщить гражданину адресат, которому необходимо переслать обращение. Федеральным законом с учетом современных реалий закрепляется возможность направления обращений в электронной форме и устанавливаются особенности, связанные с их оформлением и рассмотрением.

По словам Сергея Мамедова, в связи с развитием процессов цифровизации в стране уделяется внимание расширению возможностей применения современных технических средств для оптимизации взаимодействия гражданина и органов публичной власти, в том числе при реализации конституционного права на обращение. «На сайте Совета Федерации внедрено программное обеспечение «Виртуальная приемная Совета Федерации», что позволило существенно сократить сроки регистрации и обработки электронных обращений граждан. Предусмотрена возможность просмотра сайта на различных устройствах – от смартфонов и планшетов до широкоформатных мониторов», — сообщил сенатор.

«Согласно статистике за 2020 г. общее количество поступивших в Совет Федерации обращений граждан составляет 57 тысяч. Из них 44 тысячи поступили через «Виртуальную приемную». Все заявления, жалобы и отклики рассмотрены, значительная часть предложений граждан учтена в законотворческой деятельности», – подчеркнул Сергей Мамедов.

«Сегодня целесообразна интеграция различных электронных ресурсов федерального и регионального уровня, а также органов местного самоуправления, созданных для работы с обращениями граждан. Единая система обратной связи органов государственной власти позволит повысить качество решения типовых задач, даст возможность обобщать и использовать успешный опыт решения проблем в различных субъектах Российской Федерации. Возможно, также и на базе госуслуг», — сказал Сергей Мамедов.

«Залог успеха – это внедрение лучших практик и постоянный обмен опытом. Мы готовы оказать поддержку на законодательном уровне по совершенствованию механизма работы с обращениями граждан и поделиться своим опытом в этой области. Убежден, такое сотрудничество, несомненно, будет способствовать улучшению качества работы с обращениями граждан», – добавил парламентарий.

В мероприятии приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексей Серко, Начальник Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Михаил Михайловский, представители Министерства экономического развития РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Главной военной прокуратуры, общественных организаций.

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