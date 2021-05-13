С. Митин: Мы планомерно проводим парламентский контроль за развитием ключевых отраслей АПК

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание, посвященное реализации мер государственной поддержки спроса на продукцию сельскохозяйственного и пищевого машиностроения.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел совещание «О реализации мер государственной поддержки спроса на продукцию сельскохозяйственного и пищевого машиностроения».

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Как сообщил сенатор, мероприятие проводится в соответствии с утвержденным Планом мероприятий Совета Федерации на весеннюю сессию 2021 г.

«Наши встречи в таком расширенном составе стали регулярными. Совещания по вопросам обеспечения развития сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, технико-технологической обеспеченности отечественного АПК проводятся Советом Федерации не реже одного раза в парламентскую сессию. Сенаторы осуществляют планомерный парламентский контроль за развитием данных отраслей», — отметил Сергей Митин.

По его словам, агропромышленный комплекс является одной из наиболее динамично развивающихся сфер российской экономики. Так, в 2020 году сбор зерна составил 133,5 млн тонн, производство скота и птицы – 15,6 млн тонн, рекордный урожай плодов и ягод — 1,3 млн тонн, а аграрный экспорт впервые превысил импорт (экспорт — 30,7 млрд долл).

«Дальнейшее развитие аграрного сектора будет определяться повышением эффективности сельского хозяйства за счет внедрения современных агротехнологий и расширения парка сельхозмашин и оборудования для глубокой переработки», — уверен Сергей Митин.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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В последние годы, отметил он, благодаря объединению усилий Правительства РФ, профильных министерств, особому вниманию со стороны российского парламента, удалось добиться устойчивой положительной динамики в развитии отраслей сельхоз- и пищевого машиностроения. Принята Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2030 г. Активно реализуются постановления Правительства, направленные на развитие производства отечественной сельхозтехники и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Свою эффективность показали программы, реализуемые Росагролизингом.

Сенатор указал, что в настоящее время в отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности действуют более 270 предприятий в 51 субъекте Российской Федерации (более 80 проц. производителей относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства). По оперативным данным, в 1 квартале 2021 г. производство пищевого оборудования составило 16,8 млрд рублей, превысив аналогичный показатель прошлого года на 15 проц. (14,3 млрд рублей).

В то же время, подчеркнул Сергей Митин, проблемы остаются – российские аграрии продолжают оставаться технически недооснащенными. Индикатор энергообеспеченности российских аграриев в разы отстает от аналогичного показателя развитых стран.

Сенатор обратил внимание на то, что в постпандемийный период ряд факторов общемирового значения могут оказать негативное виляние на развитие отрасли: колебания курса рубля, разрыв глобальных производственно-сбытовых цепочек в связи с ограничениями передвижения между странами. «Это может спровоцировать рост цен на материально-технические ресурсы, приобретаемые в иностранной валюте, прежде всего сельхозтехнику и запчасти к ней, оборудование для перерабатывающей промышленности. А как следствие – рост цен на сельхозсырье и продукты питания», — пояснил он.

При этом парламентарий отметил, что в большинстве отраслей перерабатывающего сектора доля иностранного оборудования продолжает превышать 50 проц., а в некоторых отраслях (производство молочных, мясных продуктов, напитков) – отечественное оборудование практически не используется.

Как подчеркнул Сергей Митин, спрос на технику и оборудование определяется платёжеспособностью сельхозпроизводителей и переработчиков, эффективностью мер государственной поддержки, а также конкурентным предложением номенклатуры современного оборудования.

В ходе совещания его участники обсудили ситуацию на рынке сельхозмашин и пищевого оборудования, реализуемые меры господдержки, программы финансовой поддержки как машиностроителей, так и аграриев, производителей продовольствия.

В мероприятии приняли участие представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Росагролизинга, субъектов Российской Федерации, профессионального и экспертного сообщества.

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