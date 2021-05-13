С. Митин: Мы сделали еще один шаг по наведению порядка на рынке упакованной питьевой воды

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал утверждение изменений в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области прокомментировал утверждение изменений в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКВЭД).

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Как пояснил сенатор, Приказом Росстандарта утверждены изменения, предусматривающие выделение природной питьевой воды и обработанной питьевой воды в отдельные коды вида экономической деятельности и коды продукции.

По словам Сергея Митина, выделение природной питьевой воды и обработанной питьевой воды в отдельные коды обеспечит возможность организовать прослеживаемость упакованной воды до продажи конечному потребителю, а также позволит вести учет производства указанной продукции, использованной в бальнеологических целях.

Сенатор напомнил, что работа по внесению изменений осуществлялась на основании рекомендаций профильного Комитета Совета Федерации и протокольных решений Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В целях приведения общероссийской классификации в соответствие техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».

Как отметил Сергей Митин, это утверждение изменений в Общероссийский классификатор – еще один шаг по эффективной реализации государственных решений по наведению порядка на рынке упакованной воды. «Благодаря новой классификации станет возможным понимание актуального состояния рынка упакованной питьевой воды. Это очередной шаг в наведении порядка», — заявил сенатор.

Парламентарий считает, что динамично растущий рынок воды в розлив также требует введения отдельного ОКВЭД. Соответствующая рекомендация закреплена в решении Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике по итогам совещания 25 марта 2021 г.

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