Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Первый канал#Вызов#МКС#Союз МС-1913.05.2021 15:15

Фильм «Вызов»: итоги медкомиссии

Госкомиссия завершила отбор кандидатов на участие в космическом полете для съемок художественного фильма «Вызов» (рабочее название). По итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко, в дублирующий экипаж — Алену Мордовину и Алексея Дудина. Съемки пройдут на Международной космической станции. Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19».

Юлия Пересильд — 36 лет, режиссерский факультет ГИТИС, актриса Театра наций, заслуженная артистка РФ, снималась в фильмах «Край», «Битва за Севастополь», «Угрюм-река», «Зулейха открывает глаза» и др., две премии «Золотой орел»;

Клим Шипенко — 37 лет, Калифорнийский ун-т, актерская студия, актер, режиссер-постановщик, драматург, фильмы «Салют-7», «Текст», «Холоп» и др

Алена Мордовина — 33 года, актерский факультета ГИТИС, актриса Нового Драматического театра, снималась в фильмах и сериалах «Жуки», «Дипломат», «Триггер», «Ищейка», «Звоните Ди Каприо» и др.;

Алексей Дудин — 40 лет, Московский автомеханический институт, работал на ТВ, оператор-постановщик, операторские работы в фильмах и сериалах «Обратная сторона луны», «Время первых», «Елки-5», «Движение вверх», «Т-34» и др..

Отдельно отмечено участие в проекте Галины Каировой, которой предложено продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе.

Галина Каирова — 26 лет, Краснокутское летное училище ГА имени И.Ф.Васина, Государственный университет управления, пилот.

Все отобранные кандидаты начнут специальную подготовку участников космического полета не позднее 1 июня. Им предстоит пройти в том числе испытания на центрифуге, вибростенде, совершить ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, пройти парашютную подготовку. Все это будет освещаться в эфире Первого канала.

Художественный фильм «Вызов» — часть большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры. Проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих. Кроме просветительских будет решен ряд новых технических и технологических задач.

В рамках проекта «Вызов» в конце 2020 года был объявлен открытый конкурс на главную роль в первом художественном фильм, съемки которого пройдут в космосе. На творческой стадии отбора предпочтение отдавалось профессиональным актрисам, однако попробовать свои силы могли все желающие. В марте 2021 года для прохождения медицинской комиссии было отобрано 20 финалисток конкурса.

Юлия Пересильд

Алена Мордовина

Галина Каирова

«Вызов» — совместный проект Госкорпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Информация о фильме

«ВЫЗОВ» (рабочее название)

Жанр — космическая драма

Режиссер-постановщик — Клим Шипенко («Холоп», «Салют-7», «Текст»)

Сценарий — Бакур Бакурадзе, Клим Шипенко

Продюсеры — Денис Жалинский, Эдуард Илоян, Дмитрий Рогозин, Сергей Титинков, Алексей Троцюк, Виталий Шляппо, Константин Эрнст.

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