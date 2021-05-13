Чемпионат мира по парашютному спорту пройдет в августе 2021 года в России

Source: Russia Ministry of Sport

Чемпионат мира по парашютному спорту, «Мондиаль-2020», пройдет в России с 7 по 21 августа 2021 года в Кемеровской области – Кузбассе. Соревнования планировалось провести в 2020 году, но из-за пандемии они были перенесены. Название «Мондиаль-2020» сохранилось.Россия сохранила право на проведение Чемпионата мира. ВАДА со своей стороны подтвердило, что невозможно отозвать мероприятие из России или переназначить его в другую страну , в связи с чем не считает проведение мероприятия нарушением санкций.Чемпионат мира по парашютному спорту проходит раз в четыре года. Уникальностью турнира, который состоится в России, является его масштабность. Впервые за всю историю мирового парашютного спорта больше 1000 участников из 35 стран мира будут соревноваться во всех летних направлениях.«Мы рады тому, что самые престижные соревнования в парашютном спорте пройдут летом этого года в России. Наша страна заслуженно славится своим умением организовывать турниры самого высокого уровня. Мы уверены, что сильнейшие спортсмены со всего мира, которые приедут в Кузбасс для участия в Чемпионате мира, сохранят самые добрые воспоминания об этом соревновании», – сказал заместитель Министра спорта России Одес Байсултанов.«В борьбе за право провести Чемпионат мира нас поддержало всё международное парашютное и авиационное сообщество и Министерство спорта России, – заявил Президент Федерации парашютного спорта России Андрей Барабаш. – В итоге, объединив усилия, мы смогли добиться того, чтобы к России осталось такое же отношение, каким оно было всегда – как к мировому лидеру и мастодонту парашютного спорта, как к победителю и стороне, умеющей разумно разрешать конфликтные ситуации. Безмерно рады, что важнейшее соревнование, которое мы отстояли, состоится. Убеждены, что пройдет оно без сучка и задоринки».

Пресс-служба Минспорта России

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