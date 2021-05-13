15 мая в Государственном музее спорта пройдет Акция “Ночь музеев”

Source: Russia Ministry of Sport

ФГБУ «Государственный музей спорта» Министерства спорта Российской Федерации приглашает москвичей и гостей города 15 мая в 18 часов на акцию «Ночь музеев».

Основная тема акции «Больше, чем музей» позволит обратить внимание посетителей на музейные учреждения не только как на хранилища культурных ценностей, но и на места, где фиксируются технические и научные достижения человечества.

Директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева, рассказывая о предстоящем культурном событии, отметила: «Для гостей мероприятия состоятся тематические экскурсии, квест-игра «Больше, чем спорт» и показ спортивной техники, впервые разработанной российскими компаниями. Всех любителей технических видов спорта ждут уникальные экспонаты: болид «Формулы-3», горный электромопед с оригинальной системой управления, электробайк, предназначенный для детского и юношеского спорта, и многое другое. На «Ночи музеев» в Государственном музее спорта эти модели выставляются впервые».

В рамках акции посещение музея бесплатное. Все желающие смогут познакомиться с историей спорта в нашей стране, начиная с конца XIX века и до наших дней, увидеть кубки и личные вещи прославленных спортсменов.

Программа для посетителей Музея:

18:00. Сбор гостей. Свободное посещение Музея

19:00-19:30. Начало мероприятия. Открытие экспозиции спортивной техники.

20:00-19:30. Свободное посещение залов Музея и экспозиции спортивной техники.

20:00-21:00. Экскурсионное обслуживание с элементом квест-игры. Начало и сбор гостей на экскурсию с элементом квест-игры «Больше, чем спорт».

21:00-22:00. Свободное посещение залов Музея и экспозиции спортивной техники.

22:00-23:00. Экскурсионное обслуживание с элементом квест-игры. Начало и сбор гостей на экскурсию с элементом квест-игры «Больше, чем спорт».

Зарегистрироваться на акцию «Ночь музеев» можно по электронной почте muzeisporta@mail.ru с пометкой «Ночь в Музее».

Аккредитация СМИ по телефону: 8-905-505-44-60 или электронной почте: istyagina-eliseeva@mail.ru.

Ждем Вас в Государственном музее спорта по адресу: ул. Казакова, д. 18.

Пресс-служба Минспорта России

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