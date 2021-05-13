Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Памятная дата#История13.05.2021 07:15

75 лет истории российской космонавтики

Сегодня, 13 мая 2021 года, Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») отмечает 75-летие со дня своего образования. 13 мая 1946 года постановлением Совета Министров СССР № № 1017-419сс в нашей стране началось формирование новой научной и экономической отрасли — промышленного ракетостроения.

В качестве головного предприятия по созданию реактивного вооружения с жидкостными двигателями был образован Научно-исследовательский институт № 88 (НИИ-88). Под эгидой Министерства вооружения (министр — Дмитрий Фёдорович Устинов) институт определился как головной научно-исследовательский, конструкторский и опытно-производственный центр. Сергей Павлович Королёв занял пост главного конструктора по баллистическим ракетам дальнего действия. Первым директором института был назначен Лев Рувимович Гонор. В разные годы институт возглавляли — К. Н. Руднев, М. К. Янгель, А. С. Спиридонов, Г. А. Тюлин, Ю. А. Мозжорин, В. Ф. Уткин, Н. А. Анфимов, Г. Г. Райкунов, Н. Г. Паничкин, А. Г. Мильковский, О. А. Горшков. С 2019 года генеральным директором ЦНИИмаш является С. В. Коблов.

В 1967 году НИИ-88 переименован в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения.

За 75 лет существования института все задачи, поставленные правительством, были решены на высоком уровне. Среди основных работ, в которых институт принимал участие как головное предприятие, такие основополагающие для всей отрасли как:

Создание баллистических ракет дальнего действия;

запуск первого спутника Земли;

подготовка и осуществление полёта первого человека в космос;

подготовка и осуществление совместной российско-американской экспериментальной программы «Союз — Аполлон»;

научные и экспериментальные работы при создании многоразовой транспортной космической системы «Энергия — Буран»;

управление полётом пилотируемых космических станций — от «Салютов» до МКС;

научно-методическое обоснование и разработка Федеральных космических программ.

Сегодня ЦНИИмаш — крупнейший научно-исследовательский космический центр страны. Оснащён современным исследовательским оборудованием, уникальными испытательными стендами и установками, позволяющими осуществлять комплексные научные исследования и экспериментальную отработку ракетно-космической техники и её конверсионных образцов в интересах других отраслей.

В составе ЦНИИмаш — крупнейшие научно-технические центры ракетно-космической промышленности: Центр управления полётами, Центр системного проектирования, Центр теплообмена и аэрогазодинамики, Центр прочности, Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения, Научно-технический Центр качества, надёжности и безопасности ракетно-космических систем, Центр пилотируемых программ, Главный информационно-аналитический центр Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

ЦНИИмаш продолжает вносить свой вклад в решение задач по эффективному развитию космонавтики и ракетостроения как инструментов, содействующих решению социально-экономических и научных задач России

Накануне юбилея, 11 мая, на здании центральной проходной ЦНИИмаш состоялось торжественное открытие памятных досок первому директору НИИ-88 Льву Гонору и конструктору Сергею Королёву, проработавшему в институте 10 лет. А в среду, 12 мая, начала свою работу отраслевая научно-практическая конференция «Космонавтика XXI века», посвящённая 75-летию создания ракетно-космической отрасли и 75-летию со дня образования НИИ-88/ЦНИИмаш.

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