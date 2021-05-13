Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПЦАП#История#Памятная дата13.05.2021 10:10

75 лет НПЦАП имени Пилюгина

75 лет назад, 13 мая 1946 года, Постановлением Правительства СССР были образованы предприятия для создания ракетно-космической отрасли, в том числе НИИ 885, основной задачей которого стала разработка автономных систем управления (СУ) для баллистических ракет. Главным конструктором автономных систем управления был назначен Николай Алексеевич Пилюгин.

В 1963 году на юго-западе Москвы образован специализированный научно-исследовательский институт автоматики и приборостроения — НИИ АП, где под руководством Н.А. Пилюгина создаются инерциальные СУ для ракет-носителей и космических аппаратов. Выдающимся достижением НИИ АП, стала СУ для орбитального корабля «Буран» многоразовой космической системы «Энергия-Буран». В 80-90-е годы были созданы СУ для ракетных комплексов «Зенит-2», «Зенит-3», «Морской старт», «Протон-М», разгонных блоков «Фрегат», «ДМ». Один из недавних проектов — ракетный комплекс «Наземный старт».

В 1992 году на базе НИИ АП и опытного завода создано НПО АП. В 1997 году в память о крупном ученом и талантливом руководителе Николае Алексеевиче Пилюгине предприятие, которое он основал и которым бессменно руководил 36 лет, преобразовано в Научно-производственный Центр его имени.

С 2001 года предприятие носит название ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» (ФГУП «НПЦАП», входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). В 2003 году коллектив Центра получил благодарность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за большой вклад в создание СУ ракетно-космических комплексов.

Среди тех, кто создавал сегодняшний научно-технический потенциал Центра — 10 Героев Социалистического Труда, 60 лауреатов Ленинской и Государственной премий, 14 академиков российской и международных академий, 15 профессоров, 24 доктора технических наук, более 700 орденоносцев. В НПЦАП функционирует Музей, экспозиция которого представлена материалами о становлении и развитии Центра, основных направлениях его деятельности и важнейших достижениях в создании СУ РКТ.

Основа предприятия и его главный актив — команда высококлассных специалистов. Их внимание к деталям, актуальность разрабатываемых проектов и качество производимой техники — приоритет корпоративной культуры НПЦАП. Профессионализм сотрудников и отлаженная кооперация Центра и филиалов дают уверенность в собственных возможностях, а накопленный опыт помогает реализовывать все более сложные задачи.

[embedded content]

MIL OSI