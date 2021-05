Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Udział Prezydenta RP w uroczystościach z okazji Święta Straży Granicznej

Wejście dziennikarzy do sektora prasowego na terenie KaOSG (ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, Nowy Sącz) w godz. 12.10-12.40. Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 12.00.

Zapraszamy do udziału przedstawicieli mediów. Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Zgłoszenia akredytacyjne (zawierające: imię, nazwisko, numer PESEL, imię ojca nazwę redakcji, numer telefonu, markę i numer rejestracyjny wozu transmisyjnego) prosimy przesyłać na adres e-mail: , w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja br. (piątek) do godz. 10.00. Szczegółowych informacji dotyczących obsługi prasowej udziela rzecznik prasowy Komendanta Karpackiego Oddziału SG mjr SG Dorota Kądziołka: tel. 665 998 804.

Source: President of Poland in Polish