Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#ЦНИИмаш#АСПОС ОКП#МКС14.05.2021 02:30

Более 200 опасных сближений с МКС зафиксировали в 2020 году

Российская Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) в 2020 году зафиксировала 220 опасных сближений МКС с объектами космического мусора. Об этом рассказал в интервью ТАСС начальник информационно-аналитического центра ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Игорь Бакарас.

«В 2020 году зафиксировано 220 опасных сближений с МКС и более 4 тыс. — с отечественными КА [космические аппараты]. В 2021 году коррекции орбит КА не проводились», — отметил Бакарас. Специалист добавил, что в среднем в год фиксируется около 4,5 тыс. опасных сближений с российскими космическими аппаратами.

По словам начальника информационно-аналитического центра, к примеру, в 2020 году МКС пришлось дважды корректировать орбиту, чтобы избежать столкновения с космическим мусором. Один из маневров был проведен 23 сентября. «В связи с высокой вероятностью нарушения штатной эксплуатации из-за возможного столкновения с фрагментом разрушения операционного элемента японской ракеты Н-2А орбита МКС была скорректирована», — сказал он.

Предметы, потерянные космонавтами во время выходов в открытый космос, тоже становятся объектами космического мусора, пояснил специалист. Спустя некоторое время они сгорают в атмосфере. Все эти объекты вносятся в базу данных главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП).

«Подобные объекты также представляют опасность для МКС и других космических аппаратов, как и любой объект космического мусора, орбита которого может пересекаться с орбитами космических аппаратов. Опасность для МКС довольно низкая и существует только на начальном этапе, в дальнейшем такие объекты опускаются ниже орбиты МКС и не представляют для нее угрозы», — заключил Бакарас.

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