В. Матвиенко: Созданы благоприятные условия для развития отечественного производства органической продукции

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при СФ на тему «Производство органической продукции в РФ: законодательное обеспечение и правоприменительная практика».

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Производство органической продукции – молодое, но перспективное направление в России, отметила глава Совета Федерации, открывая заседание.

«Эта тема имеет огромное значение как для экономики страны, так и для повышения качества жизни наших граждан. Это позволит решить задачи, поставленные Президентом России в Послании Федеральному Собранию», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

По ее словам, отправной точкой для формирования правовой базы в этой области стало принятие Федерального закона «Об органической продукции», который вступил в силу в начале прошлого года. Закон, в частности, позволит создать Единый государственный реестр производителей и перейти к маркировке органической продукции. «Это важный шаг к формированию в обществе доверия к органике, к осознанному выбору отечественных безопасных продуктов».

Производство органической продукции – молодое, но перспективное направление в России

Как заявила глава верхней палаты парламента, Совет Федерации все шире использует в своей работе практику мониторинга тех законов, которые принимаются. «И это себя оправдывает. Но, несмотря на очевидные плюсы указанного закона, практика показывает, что еще не все механизмы отлажены. Надо подумать и обсудить, какие шаги нужно предпринять, чтобы в стране начался «бум» органического сельского хозяйства».

Валентина Матвиенко считает, что стартовые условия в стране для развития этого направления более чем благоприятные. Прежде всего, Россия обладает огромным потенциалом для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения. По оценкам экспертов, можно задействовать для этого более 10 млн га.

Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при СФ

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Андрей Яцкин

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Инна Святенко

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Виктор Бондарев

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Анатолий Артамонов

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Алексей Майоров

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Григорий Карасин

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Геннадий Голов

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Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при СФ

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Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при СФ

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Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при СФ

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Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при СФ

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Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при СФ

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Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при СФ

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Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при СФ

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«Сельскохозяйственная органическая продукция имеет большой потенциал экспортного роста», — подчеркнула Председатель СФ, отметив, что важно уделить особое внимание теме сертификации этой продукции, маркировке. Важно вести более тесную работу с зарубежными партнерами, прежде всего, в рамках Евразийского экономического союза.

Спикер СФ отметила, что на продовольственном рынке помимо сертифицированной органической продукции, есть товары с маркировкой «Эко», «Био», фермерские продукты. Чтобы у людей не возникало путаницы, надо законодательно упорядочить использование таких терминов, считает глава СФ. «На рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект о продуктах с улучшенными характеристиками. Документ призван не заместить, а дополнить существующее регулирование производства органической продукции. Совет Федерации ожидает его скорейшего принятия и будет этому способствовать».

Спикер отметила, что при создании органической продукции недопустимо выхолащивание самого понятия органики и превращения его в маркетинговый инструмент.

При этом Валентина Матвиенко обратила внимание, что в целом, переход на органическую продукцию – длительный и дорогостоящий процесс. Она предложила подумать над поддержкой предприятий, которые перешли на производство органической продукции. Ряд регионов уже предпринимают серьезные шаги в этой сфере. «Перестроить развитие сельского хозяйства на органические рельсы — важная государственная задача», — сказала она. «Мы должны сделать все возможное, чтобы заниматься производством органической продукции в нашей стране было выгодно и комфортно», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Сельскохозяйственная органическая продукция имеет большой потенциал экспортного роста

На заседании выступил Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Доклад по ситуации в сфере производства органической продукции в РФ представил заместитель Министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.

С видеообращением к участникам мероприятия выступила Федеральный министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлия Клекнер. По ее словам, тема органического сельского хозяйства крайне важна и для Германии, и для России. «Органическое сельское хозяйство вносит важный вклад в сохранение почв, биологического разнообразия, в защиту экологии и борьбу с изменением климата».

Министр дала позитивную оценку тому факту, что в прошлом году Россия приняла новые правила органического земледелия. «Таким образом вы заложили надежную основу для органического производства и использования знака органической продукции».

Юлия Клекнер рассказала об опыте Германии в этой сфере. Она предложила совместно работать над гармонизацией национальных и международных систем сертификации органической продукции.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проинформировал о направлениях производства органической экологически чистой продукции, в том числе в контексте развития туризма в регионе. Губернатор обозначил проблемы, сдерживающие развития сферы производства органической продукции, остановился на необходимых мерах государственной поддержки данного направления.

Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов сообщил, что банком сформирована продуктовая линейка финансовых и нефинансовых инструментов для кредитования и обслуживания производителей органической продукции с учетом особенностей их производственного цикла. Кроме того, отметил он, банк прорабатывает вопрос о создании экологического некоммерческого фонда, одним из направлений работы которого станет поддержка производителей органической продукции.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области отметил необходимость больше внимания уделять разъяснительной работе, объяснять, что органическая продукция необходима и полезна. Сенатор также призвал обратить особое внимание на тех производителей, которые продают свои товары под видом органической продукции, при этом их продукция таковой не является.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями с участием представителей федеральных и региональных законодательных и исполнительных органов государственной власти, представителей отрасли, экспертов.

Подвел итоги заседания первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области Он обобщил наиболее актуальные предложения по развитию сферы производства органической продукции.

По его словам, на федеральном и региональном уровне предстоит создать механизмы поддержки предприятий, решивших наладить выпуск органической продукции. «Отрасль нуждается в поддержке, внимательном отношении, учете особенностей органического производства. Важно опираться на опыт регионов, где уже отработаны инструменты такой поддержки», — сказал первый вице-спикер СФ.

В работе Совета приняли участие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия сенаторы РФ, губернатор Орловской области Андрей Клычков, КлычковАндрей ЕвгеньевичГубернатор Орловской области представители федеральных и региональных органов государственной власти, научных и образовательных кругов, бизнес-сообщества.

Перед началом заседания его участники посетили развернутую в Совете Федерации экспозицию производителей органической продукции «Подведение промежуточных итогов работы государственного реестра производителей органической продукции».

На выставке представлены образцы отечественной продукции органического происхождения, изготовленные в соответствии с нормами Федерального закона об органической продукции.

Председатель Совета Федерации вручила представителю компании «ЭкоХлеб» 100-й сертификат «Органик». Валентина Матвиенко выразила благодарность коллективу предприятия.

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