В. Тимченко: Сенаторы обобщат региональные практики в сфере защиты прав потребителей

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий совершил рабочую поездку в Республику Адыгея.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области в ходе рабочей поездки в Майкоп встретился с Главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым. КумпиловМурат КаральбиевичГлава Республики Адыгея

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На встрече обсуждались вопросы, связанные с формированием региональной системы защиты прав потребителей, социально-экономическим развитием, созданием условий для привлечения инвестиций в особо значимые для Республики проекты, в частности, в сфере туризма.

Тема совершенствования системы защиты прав потребителей в Республике Адыгея затрагивалась во время расширенного совещания с участием заместителя премьер-министра региона Вячеслава Сапиева, министра экономического развития и торговли Заура Шеуджена, представителей региональных органов государственной власти, республиканской Общественной палаты, Объединения потребителей России, образовательных и общественных организаций.

Вячеслав Тимченко отметил, что защита прав потребителей является одной из важнейших государственной задач, поскольку определяет качество жизни граждан. «В связи с этим значимое место в национальной системе защиты прав потребителей занимают органы государственной власти, в том числе региональные».

Вячеслав Тимченко совершил рабочую поездку в Республику Адыгея

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Вячеслав Тимченко совершил рабочую поездку в Республику Адыгея

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Вячеслав Тимченко совершил рабочую поездку в Республику Адыгея

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Вячеслав Тимченко совершил рабочую поездку в Республику Адыгея

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Вячеслав Тимченко совершил рабочую поездку в Республику Адыгея

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Вячеслав Тимченко совершил рабочую поездку в Республику Адыгея

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Вячеслав Тимченко совершил рабочую поездку в Республику Адыгея

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Вячеслав Тимченко совершил рабочую поездку в Республику Адыгея

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Вячеслав Тимченко совершил рабочую поездку в Республику Адыгея

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Сенатор сообщил, что Стратегией государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 г. предусмотрена разработка соответствующих региональных программ во всех субъектах РФ. Также в регионах ведется работа по внедрению дополнительных профессиональных программ для подготовки специалистов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по вопросам защиты прав потребителей.

По словам Вячеслава Тимченко, в настоящее время в Совете Федерации проходит работа по координации деятельности органов государственной власти субъектов РФ по данному вопросу. На уровне регионов проводится анализ и оценка эффективности реализации программ по защите прав потребителей. Обобщение региональных практик предстоит сделать профильной рабочей группе, созданной при Комитете СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности.

Парламентарий рассказал о законопроектной работе по созданию правовой основы для развития системы альтернативных онлайн-механизмов урегулирования споров при нарушении прав граждан как потребителей товаров и услуг.

Кроме того, сенатор обратил особое внимание на важность контроля качества сельскохозяйственной продукции, что особенно актуально для предприятий в Республике Адыгея — региона, где сельское хозяйство является ведущей отраслью, а также широко развито фермерство.

В заключение выступления Вячеслав Тимченко сообщил о запланированном на 5 июля 2021 г. очередном заседании действующей при Комитете СФ рабочей группы по законодательному обеспечению развития национальной системы защиты прав потребителей. Он предложил участникам встречи подготовить предложения по теме заседания, которая связана с развитием рынка сельхозпродукции, маркированной как эко- и биопродукция.

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