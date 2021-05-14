Дмитрий Чернышенко провел заседание Оргкомитета по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио

Source: Russia Ministry of Sport

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко провел заседание организационного комитета по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио.

В заседании приняли участие Помощник Президента РФ, сопредседатель оргкомитета Игорь Левитин, Министр спорта РФ Олег Матыцин, Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, руководитель Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова, представители МВД РФ, МИД РФ и других органов государственной власти.

Участники заседания обсудили ход подготовки сборных команд России к Олимпийским и Паралимпийским Играм, вакцинацию российских спортсменов от коронавируса в преддверии соревнований, а также вопросы, связанные с оперативным вывозом российских сборных команд из Токио в связи с жесткими требованиями японских властей.

«Особый вопрос – защита и сохранение здоровья спортсменов в условиях текущей эпидемиологической ситуации, вакцинация наших олимпийцев. Эта задача для нас является первостепенной. До Олимпийских Игр остается 70 дней. Минспорту, ФМБА России и регионам необходимо приложить все усилия для подготовки наших сборных команд на заключительном этапе», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Планируется, что в Олимпийскую команду войдет 350 спортсменов и около 300 тренеров и специалистов. В Паралимпийских играх примут участие 460 человек, из которых 260 – спортсмены-паралимпийцы.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что подготовка российских спортсменов к Играм Олимпиады и Паралимпийским играм проходит согласно плану. «Предусмотренные Программой подготовки к Олимпийским играм индикаторы по годам реализации были выполнены в полном объеме. В настоящее время реализуется план заключительного этапа подготовки российских спортсменов к Играм. Одним из индикаторов выполнения Программы являлось успешное выступление сборных команд на Чемпионатах мира и Европы. В 2021 году состоялись чемпионаты Европы по 9 видам спорта. В олимпийских дисциплинах российские спортсмены уверенно занимают лидирующую позицию, завоевав 19 золотых, 17 серебряных и 16 бронзовых медалей», – сообщил он.

Министр спорта также напомнил, что в период подготовки к Играм российским олимпийцам и паралимпийцам особенно важна поддержка россиян. «Мы понимаем, что в этот олимпийский год российские атлеты будут испытывать колоссальное давление – в том числе из-за двухлетнего запрета на использование национальных символов. В таких условиях особенно важным считаю, чтобы наши спортсмены чувствовали поддержку всей страны», — сказал Олег Матыцин.

По итогам заседания Оргкомитет поручил Минспорту России совместно с общероссийскими спортивными федерациями по олимпийским и паралимпийским видам спорта и ФМБА России скоординировать графики вакцинации членов спортивных сборных команд Российской Федерации, включенных в расширенный список спортсменов-кандидатов на участие в Олимпийских Играх 2020.

Дмитрий Чернышенко также обратил внимание на необходимость тщательной проработки графика авиаперевозок российских спортсменов в Токио и обратно в соответствии с жесткими требованиями японских властей по срокам выезда из Японии после завершения соревнований. По поручению вице-премьера вопрос организации рейсов для перевозки олимпийской и паралимпийской делегаций будет вынесен Минтрансом России на обсуждение Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Помощник Президента РФ, сопредседатель оргкомитета Игорь Левитин заявил, что Росавиация совместно с Аэрофлотом полностью готовы к тому, чтобы обеспечить своевременный вывоз российских спортсменов по окончанию Игр

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI