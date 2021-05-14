Source: Russia Federal Space

#РКС#Терра Тех#TerraCloud14.05.2021 09:15

Запуск сервиса онлайн-покупки космической съемки TerraCloud

ТЕРРА ТЕХ, дочерняя компания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), запускает онлайн-сервис покупки космических снимков TerraCloud. Сервис позволит приобретать космические снимки с российских и иностранных космических аппаратов в одном окне онлайн круглосуточно из любой точки мира. Тестирование сервиса началось в 2019 году для территорий ряда субъектов РФ. В обновленной версии геосервиса реализована технология автоматического заказа и поставки данных со спутников дистанционного зондирования Земли, география поиска данных — весь земной шар.

Уникальный интернет-магазин космических снимков TerraCloud предлагает выбирать необходимые геоданные и приобретать их онлайн, получая снимки в сжатые сроки и без взаимодействия со специалистами отдела продаж.

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: «В сервисе TerraCloud реализована автоматическая цепочка заказа и поставки данных конечному потребителю. Благодаря новой технологии задержка между покупкой и получением информации для коммерческих заказчиков стала минимальной. Во время тестирования нас часто спрашивали, когда будут доступны данные не только на территорию России, но и на весь мир. Отвечаем — теперь можно купить онлайн данные космической съемки на всю нашу планету. В ближайшие месяцы мы будем работать над расширением перечня спутников, данные с которых будут доступны для приобретения в облаке».

На текущий момент в сервисе TerraCloud для заказа доступны данные ДЗЗ с пространственным разрешением до 0,5 м, минимальная площадь заказа составляет 25 кв. км. Поставка данных осуществляется в среднем в течение 1–3 дней в зависимости от оператора. По готовности пользователю приходит электронное уведомление, и заказ становится доступен для просмотра и скачивания в полном разрешении в личном кабинете. Комплект поставки включает данные по международной классификации 2А с сопутствующей информацией для профессиональной работы с ними, а также полноразмерное изображение для рядовых покупателей в формате JPG.

Круг задач, решаемых с помощью материалов космической съемки, очень разнообразен и продолжает расширяться. Среди наиболее популярных применений — мониторинг строительства, выявление нарушений границ и условий землепользования, исторический анализ состояния территории и объектов, оценка экологической обстановки, информационная поддержка при земельных и имущественных спорах, рекламная и научно-просветительская деятельность.

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