Комитет СФ предварительно обсудит вопрос правительственного часа с участием Министра юстиции РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждение пройдет в рамках заседания Комитета СФ 18 мая 2021 года.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края сообщил, что 18 мая 2021 года на заседании Комитета состоится обсуждение вопроса правительственного часа на тему «О приоритетных направлениях совершенствования законодательства в сфере юстиции».

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«На заседании Комитета пройдет обсуждение соответствующего проекта Постановления Совета Федерации, в котором найдут свое отражение как предложения сенаторов Российской Федерации, так и предложения Министерства юстиции РФ», — сказал Андрей Клишас.

Также по данному вопросу на заседании Комитета СФ будут присутствовать аудитор Счетной Палаты РФ Татьяна Блинова, представители Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы судебных приставов.

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