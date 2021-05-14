Комитет СФ предварительно обсудит кандидатуру для назначения на должность заместителя Председателя Конституционного Суда

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждение пройдет в рамках заседания Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству 18 мая 2021 года.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края сообщил, что в Совет Федерации поступило представление Президента Российской Федерации по кандидатуре на должность заместителя Председателя Конституционного Суда РФ.

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Сенатор отметил, что представление Президента Российской Федерации было направлено в Совет Федерации в соответствии с пунктом «е» статьи 83 Конституции РФ.

«В соответствии с Регламентом палаты Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству 18 мая рассмотрит представленную Президентом РФ кандидатуру Сергея Маврина для назначения на должность заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Федерации», — сказал Андрей Клишас.

Комитет СФ рассмотрит кандидатуру для назначения на должность заместителя Председателя Конституционного Суда РФ в соответствии с пунктом «ж» части 1 статьи 102, частью 1 статьи 128 Конституции РФ, а также статьей 23 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» и главой 24 Регламента Совета Федерации.

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