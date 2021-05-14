Л. Гумерова: VI Всемирная Фольклориада в Уфе станет центром притяжения культур представителей более чем 80 стран мира

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в первом культурном форуме Республики Башкортостан «АРТ-Курултай», в рамках которого состоялась церемония запуска обратного отсчета «50 дней до VI Всемирной Фольклориады CIOFF».

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в пленарном заседании первого культурного форума Республики Башкортостан «АРТ-Курултай».

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В его работе участвовали заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, ХабировРадий ФаритовичГлава Республики Башкортостан директор Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова Тамара Пуртова, президент Международного Совета организаций фестивалей фольклора и традиционных культур (CIOFF) Филипп Боссан.

В рамках мероприятия состоялась церемония запуска обратного отсчета «50 дней до VI Всемирной Фольклориады CIOFF».

В своем выступлении Лилия Гумерова отметила, что культура не имеет границ. Она поблагодарила всех работников культуры, которые были рядом и помогали жителям страны преодолеть трудный период пандемии. «Лучшие образцы многонациональной культуры в онлайн формате доходили в каждый дом, так работали музеи, театры, кинозалы».

Сенатор подчеркнула, что реализация национального проекта «Культура» оказала заметное влияние на изменение отношения к вопросам государственной культурной политики и ее законодательному обеспечению.

Лилия Гумерова сообщила, что в рамках нацпроекта за два года были открыты 638 домов культуры в 68 регионах, более 200 автоклубов направлены в 33 региона, появилось 306 модельных библиотек. «Это особенно важно для жителей отдаленных сел и малых городов», — сказала она.

Лилия Гумерова приняла участие в первом культурном форуме Республики Башкортостан «АРТ-Курултай», в рамках которого состоялась церемония запуска обратного отсчета «50 дней до VI Всемирной Фольклориады CIOFF»

Парламентарий напомнила, что в марте текущего года в Совете Федерации состоялся «правительственный час» на тему «О ходе реализации национального проекта «Культура»: региональный аспект», в котором приняла участие Министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Мы говорили, в том числе, и о проблемах. В частности, в регионах есть большой запрос на программу «Земский работник культуры». Об этом шла речь и на состоявшейся встрече Председателя Совета Федерации с работниками социальной сферы села. Как палата регионов мы направили предложения в проект бюджета на финансирование этой программы в размере 8,2 миллиарда рублей. В Башкирии указанная программа уже запускается, а это своего рода «зеленый свет» для того, чтобы она стартовала и на федеральном уровне», — пояснила законодатель.

Лилия Гумерова отметила, что в Послании Федеральному Собранию Президент РФ предложил в ближайшие три года дополнительно направить 24 млрд руб. на обновление, в том числе, домов культуры, библиотек и музеев в сельской местности, в малых исторических городах России.

В этой связи она обратила внимание на отсутствие домов культуры и клубов в селах и городах с численностью населения до одной тысячи человек. Именно в такие населенные пункты должны направляться выделяемые средства для создания необходимой инфраструктуры учреждений культуры, считает сенатор.

Глава Комитета СФ также сообщила, что в настоящее время министерство культуры Республики Башкортостан совместно с Башкирским государственным университетом изучают опыт разработки нормативных затрат на оказание государственных услуг для учреждений культуры. Она предложила после того, как эта работа будет завершена, обсудить данный вопрос на площадке Совета Федерации с участием Министерства культуры РФ.

Лилия Гумерова затронула вопросы подготовки к предстоящей в июне этого года в Уфе VI Всемирной Фольклориаде. Она поблагодарила президента Международного Совета организаций фестивалей фольклора и традиционных культур (CIOFF) Филиппа Боссана за поддержку этого масштабного проекта. «Народная культура – наш фундамент, наши скрепы, живой родник, который сохраняет планету. Искренне верю, что Фольклориада станет центром притяжения культур народов из многих стран мира, познакомит участников с уникальным культурным наследием многонациональной России», — заключила сенатор.

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