О вручении Послом Беларуси М.Ермоловичем верительных грамот Королеве Елизавете II

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

14 мая 2021 г.



14 мая 2021 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Максим Ермолович вручил верительные грамоты Королеве Елизавете II.

Торжественная церемония прошла в официальной лондонской резиденции британских монархов – Букингемском дворце. Королева принимала участие в церемонии в режиме видеоконференции.

В ходе краткой беседы стороны высказали взаимные намерения о развитии экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

версия для печати

MIL OSI