О. Хохлова приняла участие в мероприятиях во Владимире в рамках Дней славянской письменности и культуры

Source: Russia – Council of the Federation

На конференции обсуждались вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи, рассказала сенатор.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области приняла участие в Международной научной конференции на тему «Церковь, государство и общество: образование, культура как основа национальной безопасности России».

Смотрите также

Мероприятие прошло на базе Владимирского государственного университета имени А.Г и Н.Г. Столетовых в рамках Дней славянской письменности и культуры.

Ольга Хохлова отметила, что в ходе обсуждения поднимались вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи, религиозного образования, поддержания толерантных отношений в обществе, научного исследования православной традиции.

Ольга Хохлова приняла участие в Международной научной конференции на тему «Церковь, государство и общество: образование, культура как основа национальной безопасности России»

1 из 3

Ольга Хохлова приняла участие в Международной научной конференции на тему «Церковь, государство и общество: образование, культура как основа национальной безопасности России»

2 из 3

Ольга Хохлова приняла участие в Международной научной конференции на тему «Церковь, государство и общество: образование, культура как основа национальной безопасности России»

3 из 3

Сенатор добавила, что мероприятие было приурочено к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. В связи с этим состоялось открытие церковно-исторического музея «Святой благоверный князь Александр Невский: жизнь и деяния» при Богородице-Рождественском монастыре.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.

MIL OSI