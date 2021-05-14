Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ провел «круглый стол» на тему «Развитие рынка субфедеральных облигаций. Платформенные решения и ESG-факторы».

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области провёл «круглый стол» на тему «Развитие рынка субфедеральных облигаций. Платформенные решения и ESG-факторы».

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В мероприятии приняли участие сенаторы РФ, депутаты Государственной Думы, руководители регионов, представители Банка России, Министерства финансов, рейтинговых агентств, профессионального сообщества.

Николай Журавлев в своем выступлении подчеркнул, что для Совета Федерации как палаты регионов тема развития рынка субфедерального финансирования, в частности субфедеральных облигаций, крайне актуальна. «Нас волнует вопрос закредитованности региональных и муниципальных бюджетов. Мы давно им занимаемся. Именно благодаря Совету Федерации были сильно увеличены объемы бюджетных кредитов регионам под символические 0,1 процента», — сказал сенатор.

Он отметил, что СФ приветствует решение Президента о продлении сроков возврата действующих бюджетных кредитов и замещении новыми бюджетными дорогих коммерческих кредитов. «Но очевидно, что федеральный бюджет не в состоянии полностью заместить долговую нагрузку региональных и муниципальных бюджетов. Поэтому для оперативности управления финансами требуются в том числе и выгодные удобные инструменты заимствования на рынке. И лучше, если это будут более длинные и дешевые облигации, чем короткие и дорогие коммерческие кредиты».

Николай Журавлев указал на еще одну важную функцию развития рынка региональных и муниципальных облигаций. Это вовлечение граждан в финансовый рынок, повышение финансовой грамотности населения в целях формирования нового класса долгосрочных внутренних инвесторов.

«Сейчас мы на пороге принятия второго законодательного пакета по ужесточению доступа неквалифицированных инвесторов к сложным финансовым инструментам. Вместе с Банком России и Министерством финансов мы провели большую работу, чтобы закон получился сбалансированным. Доступ в том числе к региональным и муниципальным бумагам предложен с учетом рейтинга эмитента», — сказал он.

Николай Журавлев отметил, что Министерству финансов и ЦБ в своем регулировании в дальнейшем с учетом взаимодействия с рейтинговыми агентствами следует установить разумные уровни рейтинга. «Это необходимо для того, чтобы не отсечь большую часть субъектов, которые действительно заинтересованы в выходе на рынок, в том числе через привлечение средств населения».

Парламентарий обратил внимание на то, что ведомствам предстоит большая совместная работа по регулированию финансирования, которое ведется на принципах экологичности, социальной ответственности и высокого качества корпоративного управления (ESG-финансирования), в том числе, в части ESG-облигаций.

«Особенно ESG-финансирование актуально для наших регионов. Далеко не во всех субъектах развит этот инструмент. Как, собственно, и в целом у нас выделились как передовые, так и отстающие субъекты в части формирования разумной гибкой долговой политики. Сейчас на облигационном рынке всего 42 региона, менее половины. Несколько десятков субъектов вообще никогда не выходили на облигационный рынок», — сказал Николай Журавлев.

По мнению вице-спикера СФ, рейтинговым агентствам, Центробанку, Правительству, в частности Министерству финансов, нужно настраивать свое регулирование так, чтобы стимулировать развитие этих инструментов. «Совет Федерации будет внимательно следить за этой работой, чтобы оперативно при необходимости корректировать законы».

На заседании выступили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, заместитель Министра финансов РФ Тимур Максимов, первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов, заместитель губернатора Томской области Александр Феденеев, руководители банков и рейтинговых агентств.

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