Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#Союз-5#Байтерек#ЦНИИмаш#НПО Энергомаш#КБХА14.05.2021 12:30

РКЦ «Прогресс» завершил сварку бака окислителя для ракеты «Союз-5»

В Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершили сварку бака окислителя (бак «О») первой ступени для новой ракеты-носителя «Союз-5». Проведенный рентген-контроль подтвердил отсутствие дефектов при выполнении сварных швов.

Специалистами ракетно-космического центра изготовлен полноразмерный имитатор бака окислителя ракеты нового поколения «Союз-5» диаметром 4100 мм. После монтажа внутрибакового оборудования бак «О» будет направлен в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (входит в Роскосмос) для проведения динамических испытаний. Изготовление бака окислителя первой ступени «Союза-5» — значительный шаг в производстве ракеты-носителя нового поколения для РКЦ «Прогресс».

Перспективная двухступенчатая ракета-носитель среднего класса «Союз-5» разрабатывается с целью обеспечения запусков автоматических космических аппаратов на солнечно-синхронные, высокоэллиптические, геопереходные и геостационарные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков. В ее составе будут использоваться новые двигатели.

Маршевый двигатель первой ступени РД-171 МВ разработки Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко и двигатель второй ступени РД-0124 МС разработки воронежского Конструкторского бюро химавтоматики (оба предприятия входят в периметр Роскосмоса) обеспечивают характеристики на паре топлива кислород — нафтил, близкие к максимальным. Пуски новой ракеты-носителя планируются с космодрома Байконур в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек».

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