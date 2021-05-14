С. Митин принял участие в конференции по перспективам развития отрасли авиационно-химических работ

Source: Russia – Council of the Federation

Сельхозтоваропроизводителям необходимы качественные, эффективные и профессиональные услуги обработки полей с воздуха, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в конференции на тему «Перспективы развития отрасли авиационно-химических работ».

Смотрите также

В конференции приняли участие представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, руководители авиапредприятий, общественных объединений.

Одним из важных вопросов повестки конференции стало повышение профессионализма пилотов, выполняющих авиационно-химические работы. Сергей Митин отметил, что сельхозтоваропроизводителям необходимы качественные, эффективные и профессиональные услуги обработки полей с воздуха.

Как отметил сенатор, руководители авиапредприятий, выступавшие на конференции, единогласно поддержали усилия Федерального агентства воздушного транспорта по наведению порядка в отрасли авиаработ, выразив готовность к совместной работе над совершенствованием воздушного законодательства.

По словам Сергея Митина в ходе конференции отмечалось появление авиационного сообщества профессионалов, которое нацелено на конструктивную работу по развитию отрасли авиационно-химических работ.

Особое внимание, по словам Сергея Митина, было уделено вопросам повышения эффективности использования имеющегося в стране парка типовых воздушных судов, создании объединенных авиационных отрядов с единым центром координации. Подобная система управления позволит предоставить сельхозпроизводителям принципиально новый сервис – «Скорую авиационную агрономическую помощь».

Сергей Митин принял участие в конференции по перспективам развития отрасли авиационно-химических работ

Как отметил парламентарий, участники заседания заверили, что продолжат работу, чтобы вклад отрасли авиационных работ в экономику страны, который за 2020 г. составляет более 300 млрд. рублей (0,3 проц. ВВП России), стал ещё больше.

В своем выступлении Сергей Митин подчеркнул, что России — это один из крупнейших мировых производителей продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. Агропромышленный комплекс в последние годы — наиболее динамично развивающаяся сфера отечественной экономики.

«Дальнейшее развитие экономики страны, ее аграрного сектора, будут определяется повышением эффективности сельского хозяйства за счет внедрения современных агротехнологий и расширения парка сельхозмашин и авиации», — считает законодатель.

Сенатор обратил внимание, что значительное количество авиационно-химических работ выполняются предпринимателями и физическими лицами без оформления необходимых сертификатов Федерального агентства воздушного транспорта, используют авиационную технику без подтвержденной летной годности, привлекают пилотов, не имеющих должной квалификации.

«Агрономическая и экономическая эффективность применения авиационной техники в сельском хозяйстве убеждают нас в целесообразности расширения сферы применения отраслевой авиации. Это особенно важно для подкормки зерновых культур, защиты растений от вредителей и болезней, уничтожении сорняков».

По оценкам экспертов отрасли, обработка сельхозкультур с воздуха позволяет увеличить урожайность на 3–5 проц., время на обработку химикатами в период нашествия насекомых-вредителей снижается до 10 раз.

«Представляется, что применение современных энергоэффективных агротехнологий с использованием специальной авиации приведет к росту агропромышленного сектора, расширению сложных авиационных промышленных производств, и, в конечном итоге, будет способствовать повышению темпов роста экономики страны», — отметил Сергей Митин.

При этом он указал на ряд факторов, сдерживающих ускоренное развитие сферы сельхозавиации. Например, несовершенство нормативной базы, отсутствие необходимого количества современных и конкурентных воздушных судов для проведения авиационно-химических работ в сельском хозяйстве, проблемы с кадрами и другие.

«Конструктивные решения данных вопросов позволят поддержать работу авиакомпаний, официально занимающихся авиационно-химическими работами, и будут способствовать дальнейшему развитию сельскохозяйственной авиации», — подчеркнул парламентарий. «Сельскохозяйственная авиации должна стать качественным и доступным инструментом аграриев в борьбе за урожай».

MIL OSI