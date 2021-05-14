Э. Исаков обсудил подготовку к проведению Международного IT-форума в Ханты-Мансийске

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с вице-губернаторами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках рабочей поездки в регион провел встречу с первым заместителем губернатора Алексеем Охлопковым и замгубернатора Романом Генкелем.

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В ходе беседы обсуждалась готовность Ханты-Мансийска к проведению в середине июня текущего года XII IT-Форума.

Эдуард Исаков отметил, что это масштабное и значимое мероприятие. «В рамках Форума состоится IV Международная конференция по информационной безопасности «Инфофорум – Югра» с участием стран БРИКС, ШОС и ОДКБ, впервые пройдет Цифровой форум «Россия — Китай». Важным событием станет III Международная конференция «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» в рамках Межправительственной программы ЮНЕСКО «Информация для всех», — рассказал сенатор.

Он также добавил, что планируется провести конференцию с участием IT-ректоров российских вузов и ряд мероприятий, связанных с вопросами цифровизации образования, интеграции нотариата в цифровую экономику страны, сохранения архивного наследия в эпоху цифровой трансформации.

Эдуард Исаков встретился с вице-губернаторами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

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Эдуард Исаков встретился с вице-губернаторами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

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Эдуард Исаков встретился с вице-губернаторами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

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«В программе — более 40 мероприятий, будут жаркие дискуссии и обсуждение. Югра имеет богатый опыт организации Форума и готова его провести на высоком уровне», — сказал Эдуард Исаков.

В рамках встречи также детально обсуждалось исполнение поручений губернатора Югры Натальи Комаровой, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие региона и обеспечение комфортной жизни населения.

В ходе поездки в регион сенатор также принял участие в награждении победителей и призеров чемпионата и первенства Югры по легкой атлетике среди спортсменов с инвалидностью в зачет региональных Параспартакиады и Сурдспартакиады.

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