Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Астероид15.05.2021 20:30

Астероид Сильвия и его спутники

После открытия у астероида Ида спутника Дактиля в 1993 году обнаружение спутников вокруг других малых тел в поясе астероидов было вопросом времени. Уже в 2001 году у астероида Сильвия был обнаружен первый спутник, а в 2004 — второй. Таким образом, Сильвия стала первым астероидом, у которого были обнаружены два спутника.

Астероид Сильвия (87 Sylvia по каталогу Центра малых планет) был открыт английским астрономом Норманом Погсоном в 1866 году в Мадрасской обсерватории в Индии и назван в честь Реи Сильвии — матери легендарных братьев Ромула (Romulus) и Рема (Remus), основателей Рима. В 2005 году их именами назовут открытые спутники астероида.

Астероид Сильвия относится к семейству Кибелы. Это группа астероидов, находящихся во внешней части Главного пояса астероидов на расстоянии 3,3-3,7 а.е. от Солнца. Семейство названо в честь самого крупного представителя — астероида Кибела.

Сильвия со средним диаметром 253 км является восьмым по величине астероидом в Главном поясе. Представляет собой довольно тёмный астероид с высоким содержанием углерода и очень низкой плотностью, составляющей в среднем 1,2 г/см³, что говорит о высокой степени пористости этого объекта. Вероятно, Сильвия не является монолитным телом, а представляет собой так называемую «груду щебня» (англ. rubble pile) — неофициальный термин в планетологии для обозначения немонолитных объектов, состоящих из обломков, удерживаемых вместе собственным притяжением.

Возможно, система астероида с двумя спутниками образовалась в результате столкновения первоначального астероида с другим телом с их последующим полным разрушением, после которого часть обломков собралась в тело астероида, а другая часть образовала спутники. К настоящему времени известны и другие астероиды с двумя спутниками.

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