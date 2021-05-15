Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#АСПОС ОКП#ЦНИИмаш15.05.2021 23:25

Концепцию системы контроля околоземного пространства утвердят в 2021 году

Защита концепции создания системы контроля околоземного космического пространства «Млечный путь» в Роскосмосе запланирована на 2021 год. Об этом рассказал в интервью ТАСС начальник информационно-аналитического центра ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Игорь Бакарас.

Он уточнил, что специалисты ЦНИИмаш совместно с потенциальным разработчиком предварительно рассмотрели облик и технические характеристики оптико-электронной наблюдательной аппаратуры космических аппаратов системы.

«Дальнейшие работы будут продолжены по завершении формирования и утверждения концепции создания системы информационно-аналитического обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве «Млечный путь». В текущем году планируется защита данной концепции в госкорпорации «Роскосмос», — отметил Бакарас.

По его словам, сейчас в части разработки спутников системы «Млечный путь» проводится предварительное моделирование условий видимости наблюдаемых объектов, а также состава низкоорбитальной группировки специализированных космических аппаратов мониторинга космического мусора.

Обновленная российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получит название «Млечный путь». Она будет включать 65 телескопов, а также космический сегмент. Как сообщал ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью ТАСС, космический сегмент будет включать группировку специализированных спутников мониторинга околоземного пространства. Запуск первого из них запланирован на горизонте 2027 года.

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