Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Александр Блошенко#Марс#Китай#ExoMars-2016#ExoMars-2022#ИКИ РАН#ESA15.05.2021 11:49

Миссия «Тяньвень-1» дополнит повестку перспективного сотрудничества ученых РФ и КНР

Госкорпорация «Роскосмос» приветствует успехи китайских коллег и поздравляет с успешной посадкой первого китайского аппарата «Тяньвень-1» («Вопросы к небу») на поверхность Марса. «Позволю себе выразить надежду, что эта миссия станет успешным началом научной программы КНР по исследованию красной планеты и дополнит повестку нашего перспективного сотрудничества с китайскими учеными». Такое мнение высказал исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко.

Роскосмос и РАН совместно с ЕКА с 2016 года реализуют проект ExoMars (два научных комплекса из четырех составляют вклад России в проект: спектрометр для исследования атмосферы и нейтронный детектор для поиска водородсодержащих соединений, разработчик — ИКИ РАН). С августа 2018 года началась основная научная миссия TGO (Trace Gas Orbiter), орбитальный аппарат призван регистрировать и изучать малые составляющие марсианской атмосферы (в том числе метан), исследовать наличие воды в верхнем слое грунта, а также изучать потенциальные места для посадки марсохода, которая запланирована на 2022 год. Даже после завершения научной миссии в 2022 году TGO останется на орбите Марса и будет служить ретранслятором информации от посадочного аппарата и ровера, исследующих поверхность планеты.

Миссия ExoMars-2022 призвана продолжить исследования на поверхности планеты. Исследования будут осуществляться за счет автоматического марсохода «Розалинд Фраклин», а также комплекса научной аппаратуры на борту посадочной платформы «Казачок». Наряду с исследованиями свойств атмосферы, будут осуществлены отборы проб грунта, бур на борту марсохорда способен получить образцы с глубины до 2-х метров. При этом существенный вклад в научную программу миссии вносит аппаратура, которую разрабатывают российские ученые: 11 из 13 научных приборов посадочной платформы и 2 из 9 научных прибора марсохода российские.

«Уверен в том, что совместные усилия в исследовании планет солнечной системы и научных исследований дальнего космоса, предпринимаемые международным сообществом, позволят повысить эффективность миссии каждой страны и достигнуть значительного синергетического эффекта за счет тесного сотрудничества и обмена научной информацией, — подчеркнул Александр Блошенко. — В конечном счете каждый их нас стремится к нашей мечте — прикоснуться к звездам. Еще раз искренне поздравляем наших китайских коллег и с нетерпением ждем получения ими, обработки и публикации новых научных данных».

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