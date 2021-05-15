О нарушении электроснабжения в Костромской и Нижегородской областях

Source: Russia Ministry of Energy

Минэнерго России взяло на особый контроль ситуацию с энергоснабжением в Костромской и Нижегородской областях, где из-за непогоды происходят отключения в электросетях.

В Костромской области из-за грозы и сильного ветра происходят отключения в электросетях 35-110 кВ и сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго»). Без электроснабжения остаются около 28 000 человек. Мощность отключённых потребителей – 13 МВт. Аварийно-восстановительные работы ведут 66 бригад (262 специалиста и 119 единиц техники).

В Нижегородской области из-за дождя, грозы и ветра с порывами до 20 метров в секунду происходят отключения в электросетях 110 кВ и сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Нижновэнерго»). Без электроснабжения остаются около 13 800 человек. Мощность отключённых потребителей – 4 МВт. Аварийно-восстановительные работы ведут 25 бригад (78 специалистов и 28 единиц техники).

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра ПАО «Россети» 8-800-220-0-220 или на специализированном портале компании.

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