Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#Марс#КНКА#Китай15.05.2021 07:57

Поздравление КНР по случаю посадки на Марс

Госкорпорация «Роскосмос» приветствует возобновление исследований планет Солнечной системы ведущими космическими державами. Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая — это большой успех программы фундаментальных космических исследований Китайской Народной Республики.

В следующем году к Марсу будет отправлена российско-европейская миссия ExoMars-2022.

«Подтверждаем настрой на укрепление международного сотрудничества для совместного продвижения исследований Вселенной», — сообщил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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