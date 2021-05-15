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#ЦНИИмаш#Дмитрий Рогозин#Сергей Коблов15.05.2021 17:50

Работники ЦНИИмаш получили награды в честь 75-летия предприятия

В субботу, 15 мая 2021 года, в городском округе Королёв прошли праздничные мероприятия, посвященные 75-летию головного института Госкорпорации «Роскосмос» — ЦНИИмаш.

Перед сотрудниками и ветеранами предприятия с приветственными словами выступили генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, депутат Государственной Думы РФ Денис Кравченко, заместитель председателя Правительства Московской области Вячеслав Духин, первый заместитель главы администрации городского округа Королёв Юрий Копцик и генеральный директор ЦНИИмаш Сергей Коблов. Наиболее отличившимся сотрудникам института они вручили награды.

Так, знаком «С.П. Королёва» Госкорпорации «Роскосмос» награжден главный специалист организационно-контрольного отдела ЦНИИмаш Сергей Колчин. Почетные грамоты «Роскосмоса» из рук главы Госкорпорации получили начальник отдела Эксплуатации и развития комплексов связи Центра управления полетами Сергей Никулин, инженер 1 категории отдела Системного проектирования и стратегического планирования космической деятельности Ирина Сапатова, заместитель начальника отдела Системных и проектно-поисковых исследований средств выведения Григорий Шохов. Благодарности Госкорпорации «Роскосмос» вручены заместителю начальника отделения Космических систем исследований объектов солнечной системы и дальнего космоса Антону Бурданову и начальнику сектора Центра качества ракетно- космических систем (комплексов) Юлия Филиппова.

Денис Кравченко вручил Сергею Коблову Благодарность Государственной Думы коллективу ЦНИИмаш. Также Благодарности вручены ведущему научному сотруднику отдела Проектно-поисковых исследований по созданию средств обитания человека в космическом пространстве Леониду Васильеву, начальнику лаборатории Центра пилотируемых программ Владимиру Чикирёву, заместителю начальника Центра системных исследований космической деятельности Анатолию Мальченко и начальнику бюро Центра системных исследований космической деятельности Татьяне Обыденновой.

Кроме того, коллектив ЦНИИмаша получил Благодарность Губернатора Московской области, а ряд сотрудников в качестве награды получил Благодарственное письмо главы региона и награды от администрации Королёва. Сергей Коблов вручил орден Ю.А. Гагарина Федерации космонавтики ведущему инженеру Центра пилотируемых программ Павлу Валуйскому и Благодарности ряду сотрудников института.

Отдельно награды были вручены представителям трудовых династий ЦНИИмаш, являющегося градообразующим предприятием Королёва, и других предприятий Московской области. Праздничное мероприятие завершилось концертной программой.

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