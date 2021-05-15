Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПО Энергомаш#История#Памятная дата15.05.2021 02:45

С днем рождения, Энергомаш

15 мая 1929 года — дата, от которого Энергомаш ведет отсчет своего существования, — это был первый рабочий день студента Ленинградского университета Валентина Петровича Глушко, которого пригласили работать в Ленинградскую газодинамическую лабораторию (ГДЛ) — одну из немногих существовавших тогда государственных организаций, занимающихся ракетной техникой. Именно ему было суждено стать основателем предприятия, которое сегодня весь мир знает, как НПО Энергомаш имени академика Валентина Петровича Глушко.

Сегодня НПО Энергомаш — головное предприятие интегрированной структуры, объединившей ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения (ИСРД), один из мировых лидеров ракетного двигателестроения. Примерно 20-25% пусков в год всех космических ракет-носителей в мире осуществляется с использованием двигателей НПО Энергомаш.

За 92 года деятельности предприятия разработано порядка 60 модификаций ЖРД. Мировую известность НПО Энергомаш получило благодаря унифицированному ряду мощных маршевых двигателей, позволяющих надежно выводить практически все российские и многие зарубежные космические объекты от первого искусственного спутника Земли, первого космического корабля с человеком на борту до элементов МКС, космических аппаратов для исследований космоса, государственных и коммерческих полезных нагрузок.

В 50-е годы были созданы двигатели РД-107 и РД-108, современные модификации которых и сегодня эксплуатируются в ракетах-носителях семейства «Союз». Мощные и экономичные однокамерные двигатели РД-253 для первой ступени ракет семейства «Протон». В конце 1990-х годов предприятие вышло на международный рынок, разработав двухкамерный двигатель РД-180 для первой ступени модернизированной американской ракеты «Атлас». Успешное российско-американское сотрудничество продолжалось 20 лет. В конце 2014 года заключен контракт с Orbital Sciences Corporation (сейчас — Northrop Grumman Corporation) на поставку партии двигателей РД-181 для использования на ракетах «Антарес».

Для семейства новых российских ракет-носителей «Ангара» разработан двигатель РД-191. Первые успешные пуски легкой «Ангары-1.2» и тяжелой «Ангары-А5» с РД-191 на первой ступени состоялись в 2014 году. Важнейшей задачей для предприятия является разработка двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты-носителя «Союз-5». В конце марта 2021 года в научно-испытательном комплексе НПО Энергомаш завершился цикл огневых испытаний первого доводочного жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ. Все восемь огневых испытаний, проводившихся на протяжении трех месяцев, прошли успешно, подтвердив работоспособность двигателя и правильность выбранных конструкторско-технологических решений.

Основные задачи, которые решает НПО Энергомаш сегодня — это повышение качества выпускаемой продукции и эффективности производства, развитие конкурентоспособности на мировом рынке. Для этих целей значительные финансовые средства вкладываются в развитие и перевооружение производства, совершенствуется существующая система менеджмента качества, повышается уровень технологических процессов.

Одно из важнейших направлений работы связано с цифровой трансформацией предприятия, внедрения технологий Индустрии 4.0. Использование новых технологий даст предприятию ускорение вывода на рынок новых изделий и сокращение производственных затрат при неизменно высоком качестве изделий.

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