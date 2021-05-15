Source: Russia Federal Space

#ВДНХ#Астрономия#ЦПК15.05.2021 07:30

Урок космоса в День астрономии на ВДНХ

15 мая 2021 года отмечается международный День астрономии. В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ пройдет «Урок космоса», почетными гостями которого станут инструкторы Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

В 14:00 на площадке центра молодежного инновационного творчества «Робошкола» пройдет «Урок космоса» на тему «Зачем космонавтам звезды?». Участники смогут пообщаться и задать интересующие вопросы почетным гостям — начальнику отделения Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Евгению Черняку и специалисту по астронавигации этого центра Татьяне Сырейщиковой. Ведущим встречи традиционно выступит автор проекта «Уроки космоса» — президент центра «Космонавтика и авиация», Герой России, летчик-космонавт РФ, Федор Юрчихин.

Инструкторы Центра подготовки космонавтов расскажут, что такое навигационные звезды и как космонавты могут определить по ним местонахождение корабля.

Участие в «Уроке космоса» бесплатное, по предварительной регистрации. Для тех, кто не сможет лично присутствовать на встрече, организуют прямую трансляцию в группе ВДНХ в «Одноклассниках». Зрители смогут задавать вопросы в комментариях к видео, на самые интересные из которых Евгений Черняк и Татьяна Сырейщикова ответят в прямом эфире. Количество участников урока космоса — не более 40 человек, возрастные ограничения — 12+.

Все мероприятия на территории ВДНХ проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям музейно-выставочных площадок необходимо придерживаться социальной дистанции, носить маски и перчатки. Более подробную информацию о профилактических мерах на ВДНХ можно получить здесь.

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