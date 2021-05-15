Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата15.05.2021 10:50

95 лет со дня рождения Виталия Михайловича Иевлева

Сегодня, 15 мая 2021 года, исполняется 95 лет со дня рождения ученого в области энергетики и ракетного двигателестроения, основоположника теории турбулентности и теплообмена в жидкостных ракетных двигателях Виталия Михайловича Иевлева.

Окончил факультет «Двигатели летательных аппаратов» МАИ имени С. Орджоникидзе (1948 г.); д.т.н. (1956 г.), профессор (1958 г.), член-корреспондент АН СССР (1964 г.). С 1948 по 1989 гг. — работал в НИИ-1/Центр Келдыша, г. Москва: инженер-конструктор, начальник отдела, с.н.с., начальник лаборатории, отделения. Участник создания двигателей первой МБР Р-7, крылатой ракеты «Буря».

На этапе исследования возможности использования ядерной энергии в ракетной технике им предложены три основополагающие схемы ядерных ракетных двигателей. С 1952 года — работал старшим преподавателем Московского физикотехнического институт, с 1966 года — зав. кафедрой физической механики.

Лауреат премии Правительства РФ (2002 г., посмертно), премии им. Н.Е. Жуковского (1959 г.). Награжден орденами Ленина (1971 г.), Трудового Красного Знамени (1956, 1957, 1975 гг.), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.).

Выдающийся учёный и создатель ядерных ракетных двигателей Виталий Михайлович Иевлев скончался 1 января 1990 года. Похоронен в Москве на Головинском кладбище.

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