Source: Russia Federal Space

#ВДНХ#Москва#Юрий Гагарин16.05.2021 14:15

На ВДНХ вернули легендарный фотопортрет Юрия Гагарина

На ВДНХ снова можно увидеть знаменитый фотопортрет Юрия Гагарина с белой голубкой в руках. Этот снимок уже был представлен на главной выставке страны с 1983-го до середины 2010-х годов. Затем его демонтировали. Сейчас он вернулся на свое историческое место — в подкупольную часть павильона № 34 «Космос» (ныне — центр «Космонавтика и авиация»). Портрет напечатали на круглом панно, диаметр которого составляет 10 метров.

Легендарный кадр сделан журналистом газеты «Комсомольская правда» Павлом Барашевым 7 мая 1961 года. В то время Юрий Гагарин путешествовал по разным странам с миссией мира. Когда космонавт посетил Болгарию, местный пионер вручил ему голубя. Барашев находился рядом и успел запечатлеть этот миг. Фотография обрела популярность во всем мире, ее копия есть даже на Международной космической станции.

«В 2018 году после реставрации павильона „Космос“ в нем открылся центр „Космонавтика и авиация“. Сейчас это крупнейший космический музей страны и одна из самых популярных выставочных площадок города. В год 60-летия полета Юрия Алексеевича на историческое место вернулось панно с его портретом. Так шаг за шагом возрождается история ВДНХ, восстанавливается изначальный облик и былая красота архитектурных памятников комплекса», — отметила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. Он облетел Землю на космическом корабле «Восток-1». Эта дата стала знаменательной, с тех пор 12 апреля отмечается День космонавтики.

Все мероприятия на территории ВДНХ проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям музейно-выставочных площадок необходимо придерживаться социальной дистанции, носить маски и перчатки. Более подробную информацию о профилактических мерах на ВДНХ можно получить здесь.

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