Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астероид16.05.2021 11:30

Первый астероид со спутником

До недавнего времени бытовало стойкое убеждение, что спутники могут иметь только крупные космические объекты — планеты или карликовые планеты. Возможность существования спутника вокруг астероида рассматривалась лишь теоретически. В 1993 году космический аппарат «Галилео», направлявшийся к Юпитеру, во время пролёта мимо астероида Ида обнаружил около него спутник размером 1,4 км. Это был первый случай обнаружения спутника у космического объекта столь малых размеров — 60×25×19 км.

Иду открыл в 1884 году австрийский астроном Иоганн Пализа в Венской обсерватории. Название объект получил в честь нимфы из древнегреческой мифологии. Обнаруженному через сто девять лет спутнику присвоили имя Дактиль в честь мифических существ — дактилей, обитавших на острове Крит на горе Ида.

Данные, полученные в результате пролёта «Галилео» близ астероида Ида, позволили уточнить некоторые данные по геологии астероида. Ида покрыта кратерами различного возраста, а на её поверхности лежит толстый слой реголита. Старые кратеры могли образоваться ещё в момент возникновения Иды, в период распада родительского астероида, образовавшего семейство Корониды. Самый большой кратер Ласко имеет в поперечнике 12 км.

Первые спектрографические наблюдения Иды с Земли позволяли утверждать, что этот астероид относится к спектральному классу S. Но точный минералогический состав астероидов этого класса был неизвестен и приблизительно соотносился с двумя классами метеоритов, падающих на Землю: хондритов обыкновенных и палласитов. После пролёта «Галилео» была определена средняя плотность Иды — 3,2 г/см³, что исключает наличие на её поверхности большого количества веществ с высоким содержанием железа и никеля. Низкая плотность астероида и открытие процессов космического выветривания на её поверхности привели к некоторому пересмотру взаимоотношений астероидов класса S и хондритов обыкновенных. Ранее считалось, что основным источником хондритов обыкновенных были астероиды класса S. Но, согласно данным, полученным с аппарата «Галилео», их спектры часто не совпадают.

Таким образом, есть веские основания полагать, что только некоторые астероиды этого класса, в том числе и в семействе Корониды, могут являться источником хондритов обыкновенных.

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