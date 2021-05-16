Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#АСПОС ОКП#ЦНИИмаш16.05.2021 21:20

Российские средства фиксируют до 10 опасных сближений со спутниками РФ в день

Российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) ежедневно фиксирует до 10 сообщений об опасных сближениях спутников РФ с космическими объектами. Об этом рассказал в интервью ТАСС начальник информационно-аналитического центра ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпрации «Роскосмос») Игорь Бакарас.

«От трех до 10 сообщений о возникновении опасных сближений защищаемых спутников российской группировки с потенциально опасными космическими объектами поступает ежедневно от АСПОС ОКП», — отметил Бакарас.

По словам специалиста, несмотря на такое количество предупреждений, орбиты спутников приходится менять достаточно редко. «Но в случае высокой вероятности столкновения действующих космических аппаратов с объектами космического мусора их орбита может быть скорректирована», — сказан он, добавив, что не все космические аппараты имеют такую возможность из-за конструктивных особенностей и наличия топлива для совершения маневра и продолжения работы.

Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве создана и функционирует с 2016 года. Оптико-электронные комплексы, которые входят в нее, в автоматическом режиме обнаруживают космические аппараты и объекты космического мусора и определяют их координаты.

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