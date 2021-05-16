Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#НПО Лавочкина16.05.2021 05:45

85 лет со дня рождения Станислава Даниловича Куликова

В воскресенье, 16 мая 2021 года, исполняется 85 лет со дня рождения ученого, конструктора, руководителя работ по созданию и испытаниям автоматических космических аппаратов Станислава Даниловича Куликова.

Окончил МАИ им. С. Орджоникидзе: специальность «Авиаприборостроение» (1960 г.); д.т.н. (2001 г.), профессор (2001 г.), академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского (1999). С 1960 по 2003 гг. — работал на Машиностроительном заводе им. С.А. Лавочкина (ныне — НПО имени С.А. Лавочкина, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), г. Химки Московской обл.: прошел трудовой путь от инженера до генерального конструктора и генерального директора (с 1996 г.). Принимал участие в проектировании, разработке рабочей документации и натурных испытаниях изделий многих тем предприятия.

Под его руководством осуществлена проектная увязка по системам управлений изделий Е-8, М-71, М-69. Уделял внимание развитию научных основ системного проектирования автоматических космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Им создана соответствующая этому направлению научная школа. Вел большую научно-общественную работу, был членом Президиума НТС Росавиакосмоса, бюро Президиума Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, членом МНТС по космосу.

Лауреат Государственной премии РФ и премии Правительства РФ (1999 г.). Награжден медалями «За трудовую доблесть» (1974 г.), «В память 850-летия Москвы». «Заслуженный машиностроитель РСФСР» (1988 г.).

Выдающийся ученый и конструктор автоматических космических аппаратов Станислав Данилович Куликов скончался 26 ноября 2011 года.

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