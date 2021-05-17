В Совете Федерации пройдут Дни Астраханской области

Source: Russia – Council of the Federation
Делегацию региона возглавят губернатор И. Бабушкин и председатель Думы Астраханской области И. Мартынов.
В Совете Федерации 17–19 мая состоятся Дни Астраханской области.
Делегацию региона возглавят губернатор Игорь Бабушкин и председатель областной Думы области Игорь Мартынов.
С участием представителей органов государственной власти Астраханской области состоятся расширенные заседания комитетов Совета Федерации.
В понедельник в Комитете СФ по международным делам пройдет заседание на тему «О развитии международных связей Астраханской области с учетом ее геополитического положения».
На заседании Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на примере города Астрахани будут обсуждаться вопросы развития исторических поселений.
Во вторник состоится расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, в ходе которого планируется рассмотреть вопросы обеспечения сбалансированности бюджета Астраханской области.
Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности будет посвящено лучшим практикам проведения конкурсов на предоставление субсидий из бюджета Астраханской области социально-ориентированным некоммерческим организациям в регионе.
В профильном Комитете СФ обсудят вопросы реализации социальной политики в субъекте РФ.
Члены Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсудят вопросы развития АПК и рыбохозяйственного комплекса Астраханской области.
В Комитете СФ по науке, образованию и культуре речь пойдет о создании Прикаспийского культурно-образовательного кластера в регионе.
На заседании Комитета СФ по экономической политике состоится заседание на тему «Астраханская область – приоритетная геостратегическая территория».
В рамках 505-го заседания Совета Федерации состоится «Час субъекта Российской Федерации». О социально-экономическом развитии Астраханской области сенаторам РФ расскажут руководители региона.