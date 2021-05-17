В Совете Федерации пройдут Дни Астраханской области

Source: Russia – Council of the Federation

Делегацию региона возглавят губернатор И. Бабушкин и председатель Думы Астраханской области И. Мартынов.

В Совете Федерации 17–19 мая состоятся Дни Астраханской области.

Делегацию региона возглавят губернатор Игорь Бабушкин и председатель областной Думы области Игорь Мартынов.

С участием представителей органов государственной власти Астраханской области состоятся расширенные заседания комитетов Совета Федерации.

В понедельник в Комитете СФ по международным делам пройдет заседание на тему «О развитии международных связей Астраханской области с учетом ее геополитического положения».

На заседании Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на примере города Астрахани будут обсуждаться вопросы развития исторических поселений.

Во вторник состоится расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, в ходе которого планируется рассмотреть вопросы обеспечения сбалансированности бюджета Астраханской области.

Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности будет посвящено лучшим практикам проведения конкурсов на предоставление субсидий из бюджета Астраханской области социально-ориентированным некоммерческим организациям в регионе.

В профильном Комитете СФ обсудят вопросы реализации социальной политики в субъекте РФ.

Члены Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсудят вопросы развития АПК и рыбохозяйственного комплекса Астраханской области.

В Комитете СФ по науке, образованию и культуре речь пойдет о создании Прикаспийского культурно-образовательного кластера в регионе.

На заседании Комитета СФ по экономической политике состоится заседание на тему «Астраханская область – приоритетная геостратегическая территория».

В рамках 505-го заседания Совета Федерации состоится «Час субъекта Российской Федерации». О социально-экономическом развитии Астраханской области сенаторам РФ расскажут руководители региона.

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