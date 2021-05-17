Source: Russia – Council of the Federation

В ходе пресс-конференции вице-спикер СФ отметила высокую значимость предстоящего мероприятия.

В рамках серии мероприятий третьего Евразийского женского форума с 24 по 25 мая в г. Кемерово пройдет II Женский форум на тему «Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: Covid-19».

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В ходе пресс-конференции, посвященной II Женскому форуму в Кузбассе, заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области отметила высокую значимость предстоящего мероприятия. Проведение женского форума в Кемеровской области является важным направлением расширения участия женщин в развитии субъекта и других промышленных регионов.

«Создание таких площадок, как форум в Кузбассе, дает возможность проведения дискуссий на актуальные темы и поиска решений. 2020 год был особым. Ковид оказал влияние на все сферы жизни, но, несмотря на это, работа по продвижению женской повестки в России не прекращалась. И мы очень ценим возможность живого общения и обсуждения вопросов самой широкой направленности», — подчеркнула вице-спикер СФ.

Роль женщин в условиях меняющегося мира: II Женский форум в Кузбассе

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Галина Карелова

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Роль женщин в условиях меняющегося мира: II Женский форум в Кузбассе

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Роль женщин в условиях меняющегося мира: II Женский форум в Кузбассе

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Галина Карелова назвала проведение II Женского форума в Кузбассе значимым этапом подготовки третьего Евразийского женского форума. Заместитель Председателя СФ сообщила, что ключевые дискуссии ЕЖФ будут посвящены обсуждению новой роли и миссии женщин в обеспечении социального прогресса, развития здравоохранения, цифровизации, перехода к новым моделям экономического роста и решения глобальных проблем экологии и климата.

«Сформирован целый перечень мероприятий, которые проводятся еще до начала работы форума в Санкт-Петербурге. Предусмотрено проведение региональной недели, где каждый день будет тематическим, посвященным, участию женщин в развитии здравоохранения, агропромышленного комплекса, предпринимательства, лидерства. Мы заинтересованы, чтобы представители всех субъектов Российской Федерации приняли участие в форуме», — сообщила Галина Карелова.

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