И. Святенко: Акция «Сад памяти» сохранит память о героях Великой Отечественной войны для будущих поколений

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в высадке деревьев на территории Юго-Восточного округа Москвы.

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти г. Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в патриотической акции «Сад памяти». В рамках мероприятия было высажено 76 саженцев липы и акации на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в районе Капотня Юго-Восточного округа столицы.

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Директор предприятия Виталий Зубер отметил, что деревья высадили на территории предприятия в память о погибших в годы Великой Отечественной войны работниках. В тот период завод имел важное стратегическое значение. Для снабжения фронта и тыла топливом ни на один день не останавливались работа оборудования и производство продукции: бензина, дизельного и авиационного топлива.

Инна Святенко рассказала, что международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 г. Всего в ее рамках планируется высадить 27 млн деревьев в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

Инна Святенко приняла участие в высадке деревьев на территории Юго-Восточного округа Москвы

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Инна Святенко приняла участие в высадке деревьев на территории Юго-Восточного округа Москвы

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Инна Святенко приняла участие в высадке деревьев на территории Юго-Восточного округа Москвы

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Инна Святенко приняла участие в высадке деревьев на территории Юго-Восточного округа Москвы

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«Очень важно, что Московский нефтеперерабатывающий завод много лет подряд не только ответственно выполняет обязательства по модернизации оборудования, но и проводит патриотические мероприятия. В прошлом году МНПЗ по просьбам жителей Капотни отреставрировал два монумента в этом районе столицы. Отремонтированы памятники воинам-нефтяникам и памятник жителям Капотни — участникам Великой Отечественной войны», — отметила сенатор.

В высадке деревьев также приняли участие глава управы района Капотня Игорь Давидович, волонтеры Всероссийского общества охраны природы, представители общественных советов Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

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