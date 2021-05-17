Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата17.05.2021 20:50

К 90-летию Георгия Гречко: видеолекторий Президентской библиотеки о первом ленинградском космонавте

В среду, 19 мая 2021 года, в 11:00 по московскому времени в Президентской библиотеке в рамках проекта «Знание о России» состоится видеолекторий «Георгий Гречко — космонавт № 34», приуроченный к 90-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза, которое будет отмечаться 25 мая. На мероприятии одноклассники, коллеги, друзья Георгия Гречко (1931 — 2017) расскажут о жизни и деятельности космонавта.

Присоединиться к видеолекторию сможет любой желающий. Встреча будет транслироваться на портале Президентской библиотеки в разделе «Интернет-вещание» в соответствии с программой прямых трансляций мероприятий и на YouTube-канале учреждения.

Георгий Гречко родился в Ленинграде. В 1955 году он с отличием окончил Ленинградский военно-механический институт (сегодня — Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова) и начал свою профессиональную деятельность в качестве инженера. Георгий Гречко участвовал в запуске первого в мире искусственного спутника Земли, а также в подготовке и запуске многих советских космических аппаратов.

С 1966 года он состоял в отряде космонавтов, а в 1975 году впервые отправился на орбитальную станцию. Георгий Гречко стал 34-м космонавтом СССР и 1-м ленинградским космонавтом. Всего он совершил три полёта, общая продолжительность которых составила более 130 дней, а также выходил в открытый космос на 1 час 28 минут. Результатом его научных исследований, проведённых на орбитальной станции, стало развитие гипотезы о тонкой слоистой структуре атмосферы Земли.

Участники видеолектория расскажут о Георгии Гречко и о своём знакомстве с выдающимся космонавтом. На мероприятии обсудят его вклад в развитие космической отрасли, а также общественную и просветительскую деятельность. В числе гостей видеолектория — вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин, руководитель проектов Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики России Ирина Исаева, председатель секции истории космонавтики и ракетной техники Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики России Валерий Куприянов, учёный секретарь Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д. Ф. Устинова Михаил Охочинский, генеральный директор Дома занимательной науки и техники Дмитрий Иванов, основатель и директор Музея истории школы Карла Мая Никита Благово и другие.

Узнать больше о вкладе отечественных специалистов в изучение космического пространства можно благодаря специальной коллекции Президентской библиотеки «Открытый космос», представленной на портале учреждения. Она включает материалы, отразившие различные вехи развития космонавтики: фрагменты кинохроники, периодику, книги, открытки, памятные медали и значки.

Аккредитация представителей СМИ — до 11:00 18 мая 2021 года.

Заявки на аккредитацию просим направлять по прилагаемой форме с пометкой «Аккредитация СМИ» на media@prlib.ru, titunina@prlib.ru Кристине Титуниной, тел.: (812) 305-16-21, доб. 781; моб. +7 999 218-05-98.

В письме необходимо указать ФИО, дату и место рождения, паспортные данные (серию, номер, место регистрации), перечень проносимой аппаратуры, контактные телефоны, наименование СМИ.

Обращаем внимание представителей СМИ, что направлять заявки на аккредитацию и прибывать на мероприятие необходимо заблаговременно.

Вход в Президентскую библиотеку осуществляется только по предварительной регистрации и при наличии паспорта: представителей СМИ — через подъезд № 2; участников и гостей мероприятия — через подъезд № 1.

Во избежание распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) использование средств индивидуальной защиты в период нахождения в учреждении обязательно!

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