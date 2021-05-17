Л. Гумерова провела заседание секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» Экспертного совета при Комитете СФ

Source: Russia – Council of the Federation

Проведенный участниками секции опрос, касающийся дополнительного образования школьников, поможет выработать конкретные предложения по расширению его доступности, считает сенатор.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела заседание секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» Экспертного совета при Комитете СФ по науке, образованию и культуре.

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Открывая заседание, сенатор обратила внимание на поручение Президента Российской Федерации Правительству в связи с трагедией в школе в Казани о внедрении в ближайшее время единых подходов к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности российских образовательных организаций.

В этой связи Лилия Гумерова напомнила, что по итогам ранее проведенного членами секции опроса в социальных сетях по теме школьного образования была подчеркнута, в частности, необходимость усиления безопасности детей в Интернете. «Согласно исследованиям, с деструктивным воздействием в социальных сетях сталкивается каждый второй подросток в стране. Соответствующие законодательные инициативы по противодействию распространения противоправной информации в Интернете нами разработаны», — отметила парламентарий.

«Опираясь на результаты опроса, мы обращали внимание на необходимость сверять свои действия с запросом родителей, самих учащихся. Ведь о нашем первом опросе в социальных сетях по теме образования узнали свыше одного миллиона человек. Опрос также выявил острую потребность прямого диалога, живого общения между учителями и родителями», — добавила она.

Заседание секции Экспертного Совета Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Лилия Гумерова

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Заседание секции Экспертного Совета Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание секции Экспертного Совета Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание секции Экспертного Совета Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание секции Экспертного Совета Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание секции Экспертного Совета Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание секции Экспертного Совета Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание секции Экспертного Совета Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание секции Экспертного Совета Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание секции Экспертного Совета Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание секции Экспертного Совета Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание секции Экспертного Совета Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Кроме того, продолжила Лилия Гумерова, по его итогам были акцентированы вопросы, касающиеся передачи студентам педвузов, молодым учителям методик и компетенций, необходимых для проведения родительских собраний, классных часов. «Мы также обратили внимание на необходимость усиления работы среди родителей, касающейся их участия, вовлеченности в интересы детей в Интернете».

Сенатор напомнила, что результаты первого опроса по теме школьного образования были использованы в работе Комитета СФ при подготовке к «правительственному часу» с участием Министра просвещения РФ Сергея Кравцова, «открытому диалогу» с участием заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой.

«Сегодня в центре нашего внимания другая важная тема – дополнительное образование школьников. Считаем, что эта тема требует отдельного внимания с учетом требований времени», — подчеркнула Лилия Гумерова. Она сообщила, что серьезную помощь родителям могут оказать сертификаты на бесплатное дополнительное образование. «Сертификат позволяет оказывать адресную помощь детям в получении допобразования на безвозмездной основе, независимо от финансовых возможностей семьи».

Об итогах проведенного опроса в блогосфере и социальных сетях по вопросам дополнительного образования родителей школьников рассказала координатор секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» Экспертного совета при Комитете СФ Валерия Рытвина. В опросе приняли участие свыше 756 тыс. родителей. Из них 75 проц. указали, что их дети посещают платные кружки. Кроме того, опрос показал, что 63 проц. родителей не знают о сертификатах на бесплатное дополнительное образование.

В обсуждении приняли участие шеф-редактор одного из телеканалов Василий Баранов, председатель «Российского экологического общества» Рашид Исмаилов, директор свердловского филиала «Российской газеты» Сергей Салыгин, блогеры с многомиллионной аудиторией подписчиков Алина Левда, Араик Галстян, Дмитрий Буланов, члены секции Экспертного совета при Комитете СФ по науке, образованию и культуре.

Как отметила Лилия Гумерова, состоявшееся обсуждение и итоги опроса позволят выработать конкретные предложения, направленные на обеспечение доступного, качественного дополнительного образования, полезного и интересного для детей. «Наша дискуссия была полезной. Ваша экспертная работа в прямом диалоге с родительским сообществом позволяет нам иметь более полное представление, в частности, по вопросам, связанным с дополнительным образованием школьников и выйти на конкретные предложения по усилению ее эффективности», — заключила парламентарий.

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